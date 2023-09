Uusi kuusiakselinen Lexium Cobot: yksinkertaisuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta

Sähkönhinnan heittely on tulevaisuudessa arkipäivää – Asiantuntijoiden vinkit fiksumpaan sähkönkäyttöön 11.9.2023 15:25:35 EEST | Tiedote

Älykotijärjestelmien avulla on mahdollista käyttää sähköä fiksusti ja säästää selvästi sähkölaskussa. Älyn avulla sähköä on helppo käyttää oikeaan aikaan ja välttää pahimmat hintapiikit. Varavirtajärjestelmistä saa parhaan hyödyn irti, kun niiden toimintaa automatisoidaan. Tiedote, 11.9.2023 – Sähkön hinta heilahtelee tällä hetkellä voimakkaasti. Viime talvesta oppineena on hyvä varautua siihen, että hinnat nousevat välillä korkeiksi jopa usean viikon ajaksi. Onneksi hintapiikkeihin voi varautua usein eri keinoin. Yksi selkeä säästötapa on modernisoida kodin sähköjärjestelmät pienissä osissa tai kerrallaan. Yksi suurimmista energiasyöpöistä kotitalouksissa on lämmitys. Lämmityksestä ei kannata liikaa tinkiä etenkään märkätiloissa, mutta lämmitystä on mahdollista säätää tehokkaasti ja älykkäästi. – Omaan kotiin voi esimerkiksi hankkia älykotijärjestelmän, johon on mahdollista saada mukaan lämmönohjaus. Tällöin älyominaisuudet säätelevät termostaatteja ja huolehtivat, että lämmitys tapah