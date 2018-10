Uusi lääkemolekyyli parantaa koirien rauhoitusten ja nukutusten turvallisuutta

Vatinoksaani vähentää eläinten rauhoituksessa ja nukutuksessa käytettyjen lääkeaineiden haitallisia vaikutuksia verenkiertoelimistöön. Myös muut lääkeaineet saavuttavat nopeammin tehonsa, kun ne annetaan yhtä aikaa vatinoksaanin kanssa.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on tehty lääkekeksintö, joka tekee eläinten rauhoittamisesta ja nukuttamisesta entistäkin turvallisempaa. Tutkimuksessa löydetty lääkeainemolekyyli, vatinoksaani, vähensi muiden lääkkeiden haitallisia vaikutuksia koirapotilaiden sydän- ja verenkiertoelimistölle.

Lääkekeksintöön johtanut tutkimushanke sai alkunsa runsas vuosikymmen sitten, kun eläinlääkäritutkijat pohtivat rauhoitus- ja nukutusaineiden sydänvaikutusten haitallisuutta nukutettavilla eläinpotilailla. Silloin syntyi ajatus, että nukutusaineiden haittoja voitaisiin estää tai ainakin vähentää lääkkeillä. Tästä alkanut uusi tutkimuslinja on johtanut kahteen patenttihakemukseen.

Lääkekeksinnön tehoa ja turvallisuutta on nyt ensimmäisen kerran testattu koirapotilailla Helsingin yliopiston Yliopistollisessa eläinsairaalassa.

– Eläinlääkkeiden tutkimus on hidasta ja kallista. Sen vuoksi on erinomainen suoritus, että olemme kyenneet saattamaan vatinoksaanin kehitystyön niin pitkälle, että sitä on voitu kokeilla vapaaehtoisilla potilaskoirilla, sanoo tutkimusta johtanut eläinlääketieteellisen farmakologian professori Outi Vainio.

– On ollut palkitsevaa huomata, että uusi lääke todella toimii potilaskoirilla odotusten mukaisesti, toteaa vastaavana tutkijana toiminut tohtorikoulutettava, Yliopistollisessa eläinsairaalassa työskentelevä eläinlääkäri Ira Kallio-Kujala.

Tutkimusryhmän toiveissa on, että lääke voisi tulla markkinoille parin vuoden päästä.

Artikkeli: I. J. Kallio-Kujala, H. A. Turunen, M. R. Raekallio, J. M. Honkavaara, K. M. Salla, D. Casoni, H. J. Hautajärvi, O. M. Vainio. Peripherally acting α-adrenoceptor antagonist MK-467 with intramuscular medetomidine and butorphanol in dogs: A prospective, randomised, clinical trial. The Veterinary Journal, Volume 240, October 2018, Pages 22–26.

https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2018.08.007

Tutkimus on tehty yhteistyössä Turun, Dublinin ja Montrealin yliopistojen kanssa.