Uusi laiva Ruotsiin - MS Finnswan aloitti liikennöinnin Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä tänään 8.5.2018

Finnlinesin Star-luokan rahti-matkustaja-alus, MS Finnswan aloitti tänään tiistaina, 8.5.2018 klo 11.00 liikennöinnin Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä.

Finnswan on ensimmäinen tätä suuruusluokkaa oleva Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivä Finnlinesin alus. Valmistuttuaan vuonna 2007 laiva on liikennöinyt Nordlink-nimisenä pääasiallisesti Malmö–Travemünde-reitillä. Vuoden 2018 alussa se siirrettiin purjehtimaan Suomen lipun alle ja sai nimen MS Finnswan. Aluksen lastikapasiteetti on 4 215 kaistametriä ja matkustajakapasiteetti on 554 matkustajaa.

Kevään aikana Finnswanin matkustajatilat kannella11 ovat saaneen uuden ilmeen. Nyt uudella reitillä aloittaessaan laivan raikkaat ja merihenkiset tilat kutsuvat viihtymään ja nauttimaan merimatkasta. Panorama Corner ja Panorama Lounge ovat oivia tiloja vaikkapa työskennellä ja kohdata kanssamatkustajia. Terrazzo-kannella pääsee nauttimaan Saaristomeren maisemista tuulilta suojassa, ja lapsiperheiden omassa iloisen värikkäässä puuhapaikassa viihtyy koko poppoo isommasta pienimpään. Viimeisetkin matkastressin oireet karisevat saunan lämmössä ja porealtaassa loikoillen. Laajennetun taxfree-myymälän valikoimaa on lisätty asiakkaita kuunnellen. Laivan uusi merihenkinen ilme näkyy myös Bar & Bistro Navigaressa ja Mare Balticum -ravintolassa.

Hyttivaihtoehtoja on useampia, edullisista vähintään 10 neliön ikkunattomista hyteistä aina hulppeisiin 38 neliön Owner’s Suiteihin. Uudistukset on ulotettu myös kooltaan suurempiin hytteihin. Seinien merelliset suurkuvat, raikkaat värit ja pienet yksityiskohdat vievät lomatunnelmaan jo hyttiin tultaessa.

Finnlinesin Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitti on edullinen ja rento vaihtoehto matkustaa Ruotsiin ja Ahvenanmaalle. Matka kestää kahdeksan tuntia. Laiva poikkeaa mennen tullen Långnäsissä, Ahvenanmaalla. Reitillä toisena aluksena liikennöi Clipper-luokan laiva Finnfellow. Edullisimmillaan aina ateriat sisältävän autopaketin Ruotsiin saa 49 eurolla. Paketin kokonaishinta sisältää kahden aikuisen yhden suuntaisen matkan, kaksi buffetateriaa kummallekin ja henkilöauton kuljetuksen.

Lisätietoja

Kielo Vesikko

Head of Passenger Services

Line Manager HansaLink & Rostock-Hanko

p. 050 565 4418

kielo.vesikko@finnlines.com

Staffan Herlin

Head of Group Marketing

Sales and Customer Service, HansaLink

p. 050 565 5257

staffan.herlin@finnlines.com

www.finnlines.com