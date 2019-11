Uusi lapsenhuoltolaki vastaa perheiden monimuotoistumiseen

Tiedote 19.11.2019. Joulukuun alussa uudistuva lapsenhuoltolaki sallii ensimmäisen kerran isovanhemmille lain suoman tapaamisoikeuden lapsenlapsiinsa. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös huoltajien yhteistoimintaan ja velvollisuuteen myötävaikuttaa omalta osaltaan lapsen ja toisen vanhemman väliseen hyvään vuorovaikutussuhteeseen.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1.12.2019. Asianajotoimisto Annian mukaan lakiuudistusta on odotettu, ja nyt voimaantullessaan se selkeyttää monia asioita, joita kohdataan esimerkiksi uusperheissä, sijaisperheissä tai apilaperheissä.

Lapselle oikeus tavata läheistä henkilöä

Lakiuudistus mahdollistaa tapaamisoikeuden vahvistamisen myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Nykyisin se voidaan vahvistaa vain lapsen ja vanhemman välille. Edellytyksenä on se, että lapsella on tähän henkilöön läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava, vakiintunut suhde. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi uusperheissä, sijaisperheissä ja apilaperheissä. Erityisen läheisenä henkilönä voidaan pitää myös isovanhempaa, joka on ollut tiiviisti mukana lapsen elämässä ja osallistunut osallistuminen lapsen elämään lähes päivittäin.

Oheishuolto sopimisen piiriin ja vuoroasuminen

Vanhemmilla on jatkossa aiempaa laajemmat mahdollisuudet sopia muun muassa huoltajuudesta ja lapsen asumisesta. Yksi merkittävä uudistus on se, että oheishuollosta on mahdollista sopia vanhempien kesken. Riidattomissa tilanteissa vanhempien ohella yhden tai useamman henkilön voidaan sopia olevan lapsen oheishuoltaja, vanhempien suostumuksella ja lastenvalvojan vahvistamana. Lakiuudistus mahdollistaa lapsen asumisjärjestelynä sen, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona.

Vieraannuttamisen ehkäiseminen

Uudistuksen myötä myös tapaamisoikeuden merkitys ja huoltajien yhteistoiminta tapaamisoikeuden suhteen korostuu. Uudessa laissa on nimenomainen säännös siitä, että kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Lisäksi vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Etenkin eron jälkeen on riski vieraannuttamiselle. Siinä vanhempi vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta, mikä voi johtaa suhteen vaikeutumiseen tai katkeamiseen.

Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä vahvistuu

Yksi uudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä. Muutosten tarkoituksena on parantaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Huoltajien on jatkossa selvitettävä lapsen mielipide ja otettava se huomioon lasta koskevia päätöksiä tehtäessä. Lisäksi huoltajien velvollisuutena on kertoa lapselle häntä koskevista päätöksistä ja muista hänen elämäänsä vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla.

