Uusi Lautasella 2018 -tapahtuma: Kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisruokavalioiden avulla

Pörssin kehitys, kiinteistösijoittaminen ja verotehokas sijoittaminen puhuttavat Sijoitus Invest 2017 tapahtumassa Messukeskuksessa Helsingissä. 22.11.2017 13:31 | Tiedote

Sijoitus Invest järjestetään 29.-30.11.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma tuo saman katon alle niin yksityis- kuin ammattisijoittajatkin. Kävijöitä on tapahtumassa kahden päivän aikana noin 5000. Tapahtumassa on neljä seminaarilavaa jossa on puheenvuoroja koko kahden päivän ajan sekä kattava näyttelyalue.