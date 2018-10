Uusi MBA-koulutus vahvistaa turvallisuusjohtamisen osaamista

Jäitkö yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa? Laurea-ammattikorkeakoulussa on vielä paikkoja kolmessa englanninkielisessä koulutuksessa 28.6.2018 08:47 | Tiedote

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun opiskelijavalinnat on julkaistu viimeistään tänään torstaina 28.6. Opetushallituksen lähettämät tuloskirjeet on lähetetty kaikille hakijoille. Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää kuitenkin vielä lisähaun kevään yhteishaussa täyttämättä jääneisiin opiskelupaikkoihin kolmessa englanninkielisessä koulutuksessa. Lisähaun tarkoituksena on tarjota syksyksi mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa.