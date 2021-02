Uusi menestyssarja Maria Wern -dekkaristi Anna Janssonilta

Nimitysuutinen: Kaksi huippuosaajaa Gummeruksen kirjatoimitukseen: Lotta Sonninen ja Leenastiina Kakko toimituspäälliköiksi 29.1.2021 12:00:00 EET | Tiedote

FM Lotta Sonninen on nimitetty Gummeruksen tietokirjallisuuden toimituspäälliköksi. Lähes 20 vuotta Otavalla työskennellyt Sonninen siirtyy Gummerukselle kaunokirjallisuuden kustannuspäällikön tehtävästä. Gummeruksen suomennetun kaunokirjallisuuden toimituspäälliköksi on nimitetty FM Leenastiina Kakko. Hän on työskennellyt kirja-alalla kustannustoimittamisen ja käännösoikeuksien parissa vuodesta 2004, viimeiset neljä vuotta kirjallisuusagenttina Rights & Brandsilla. Kumpikin aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.