Uusi museo aukeaa Espoossa Pentalan saaressa lauantaina 16.6.

Espoon uusin museo, Saaristomuseo Pentala avaa ovensa yleisölle lauantaina 16.6. klo 10. Museo sijaitsee Pentalan saarella, Espoon Suvisaaristossa. Saaristomuseo on vanha kalastajatila, jossa asuttiin ympärivuotisesti vielä 1980-luvulla. Museoon pääsee omalla veneellä ja Espoon saaristoliikenteen saaristoveneillä Soukasta, Suomenojalta sekä Suinonsalmesta.

Pentalan koilliskärjen kalastajatilalla on asuttu 1750-luvulta lähtien. Saaristomuseon alueella on kymmenkunta rakennusta, joista vanhin on peräisin 1790-luvulta. Rakennukset on kunnostettu mahdollisimman paljon niiden autenttisuutta kunnioittaen. Saaristomuseon sydän on Gurlin talo. Siellä kävijälle avautuvat kalastajapariskunta Arvid ja Gurli Nyholmin elämän vuosikymmenet. Kalastajanleski Gurlin, Pentalan saaren viimeisen asukkaan, tavarat on palautettu talossa alkuperäisille paikoilleen.

Museossa tutustutaan myös kalastajatilan arkeen 1900-luvulla. Saariston asukkaiden arki koostui raskaasta työstä karuissa olosuhteissa. Vuosi rytmittyi vuodenaikojen ja sitä kautta eri pyyntimenetelmien mukaan. Ulkosaarissa oli pulaa hyvämultaisesta viljelysmaasta, joten kalastus tarjosi siellä varmimmin ympärivuotisen elannon. Kalan myynti Helsingin Kauppatorilla oli kannattavaa ja etäisyydet suhteellisen lyhyitä. Lisätuloja toivat myös 1860-luvulta alkaen saaristoon suunnanneet kesävieraat, jotka majoittuivat monesti kalastajien luona ja joiden kyyditseminen oli tärkeä osa tienestejä.

Opastuksia yleisölle on Gurli Nyholmista ja kalastajatilan arjesta sekä tilausopastuksia muun muassa saaristolaiselämästä kieltolain aikaan. Lisäksi museon alueelta lähtee 2,3 kilometrin pituinen luontopolku Pentalan saaren keskelle ja Diksandin hiekkarantaan. Museoalueelle on vapaa pääsy, ainoastaan Gurlin talon opastukseen on pääsymaksu 5/7€, alle 18-vuotiailta on vapaa pääsy. Museo on museokorttikohde.

Saaristomuseo Pentalasta ilmestyy myös julkaisu, joka kertoo miten Pentalan saaressa yhdistyvät Espoon merellinen historia, luonto ja kulttuuri. Kirjaa voi käyttää perusoppaana Pentalassa vierailtaessa, mutta sen avulla voi myös kotisohvalla tutustua Pentalan kiehtoviin tarinoihin. Julkaisun hinta on 15€.

Osoite:

Saaristomuseo Pentala

Pentala 44

02380 Espoo