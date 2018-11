Uusi nuorisovaltuusto on valittu

Vaasaan on valittu uusi nuorisovaltuusto tuomaan nuorten ääntä esiin päätöksenteossa. Vaalit järjestettiin 6.-7.11., ja äänioikeus oli jokaisella 13–20-vuotiaalla vaasalaisella.

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 1.1.2019. Nuorisovaltuustoon valittiin 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä.

Nuorisovaltuuston uudet varsinaiset jäsenet ovat Prince Kafarhire, Onkilahden yhtenäiskoulu, Ellen Bos, Vasa övningsskolas gymnasium, Lauri Niemistö, Vaasan lyseon lukio, Alina Östergård, Borgaregatans skola, Madelene Teca, Onkilahden yhtenäiskoulu, Tara Korkiakoski, Merenkurkun koulu, Jesse Kurunsaari, Variskan koulu, Aatu Puisto, VAMIA, Minttu Ranta, Savilahden yhtenäiskoulu, Ellen Norrback, Vasa övningsskola 7-9, Frej Forsén, Vasa övningsskolas gymnasium, Kirill Helsing, Vasa övningsskolas gymnasium, Inkeri Pöllänen, Vaasan lyseon lukio, Hampus Enlund, Borgaregatans skola, Laura Nieminen, Variskan koulu, Isac Sjövall, Vasa gymnasium, Mimi Rautakorpi, Vaasan lyseon lukio, Asa Duveskog, VAMIA, Joel Pöyhönen , VAMIA, Oskari Laaksonen, Vaasan lyseon lukio, Nuutti Uggelberg, Vaasan lyseon lukio ja Ella Filppula, Variskan koulu.

Ääniä annettiin 1 598

Ääniä annettiin yhteensä 1 598, ja äänestysprosentti oli 40,4. Nuorisoasiainkoordinaattori Aino Niskala kertoo, että äänestysprosentti nousi toisen asteen oppilaitoksissa kokonaiset kymmenen prosenttiyksikköä.

- Lisäksi kaikissa ruotsinkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa äänestysprosentti nousi ja saimme lisää ruotsinkielisiä edustajia nuorisovaltuustoon, Niskala iloitsee.

Kokonaisäänestysprosentti vaaleissa laski hieman edellisiin vaaleihin nähden, sillä äänestystapaa muutettiin yläkouluissa.

- Vuoden 2016 vaaleissa yläkoulujen oppilaat vietiin vielä ohjatusti luokittain äänestämään. Tänä vuonna äänestysvastuu oli täysin oppilailla itsellään, joten olemme tosi tyytyväisiä näihin äänimääriin, Niskala kertoo.

Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään kahden vuoden välein.

NuvaGala toivottaa tervetulleiksi

Uusi nuorisovaltuusto toivotetaan tervetulleeksi joulukuussa NuvaGalassa, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Kutsuvierasjuhla järjestetään Vaasan kaupungintalolla 17.12. ja sinne kutsutaan muun muassa Mustasaaren nuorisovaltuusto ja muita nuoria.

- Tarkoitus on luoda tapahtumasta perinne, joka muuttuu ja kehittyy aina jokaisen nuorisovaltuuston mukana, kertoo Niskala.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.