Uusi opaskirja esittelee suomalaiskävijöille Viipurin 50 kiinnostavinta kohdetta

Toimittaja ja tietokirjailija Lasse Erolan Viipuri-opas suomalaisille tarjoaa nojatuolimatkan meille monin tavoin tuttuun ja nostalgiseen kaupunkiin.

Viipuri oli ennen toista maailmansotaa Suomen toiseksi suurin kaupunki ja myös yksi kauneimmista ja merkittävimmistä kaupungeistamme. Yhä nykyään Viipuri näyttää suomalaisten silmissä tutulta, vaikka sinne matkustaisi ensimmäistä kertaa. Se johtuu paljolti siitä, että kaupunkia rakensivat samat sankariarkkitehdit, jotka vastasivat Suomen muista kuuluisista rakennuksista. On historian kujeilua, että parhaimmin säilynyt suomalaisten rakentama kaupunki on juuri Viipuri.

Toimittaja ja tietokirjailija Lasse Erola on koonnut tähän värikuvitettuun oppaaseen 50 tärkeintä kohdetta, jotka jokaisen Viipurista kiinnostuneen suomalaisen tulisi nähdä. Erola kertoo niin kohteen suomalaisesta historiasta kuin siellä vaikuttaneista ihmisistäkin. Kirja sisältää myös kaupunkikartat sekä vanhalla suomalaisella että uudella venäläisellä nimistöllä.

Lasse Erola (s. 1946) on suomalainen sanomalehtitoimittaja ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt Etelä-Suomen Sanomissa, Turun Sanomissa ja Ilta-Sanomissa. Erola on kirjoittanut useita kiitettyjä elämäkertoja ja muita tietoteoksia, kuten Suomalaisten olympiavoittojen tarinat, Tapsa – Tapio Rautavaaran elämä ja Olavi Virta ja hänen maailmansa.

Lasse Erola: Viipuri-opas suomalaisille – 50 kiinnostavaa kohdetta

120 sivua