Uusi opaskirja esittelee Tallinnaa suomalaisten silmin

Tallinnan legendaarinen Viru-hotelli julkaisi 45. juhlavuotensa kunniaksi opaskirjan, joka esittelee Tallinnan mielenkiintoisimmat ja yllättävimmätkin nähtävyydet ja tekemiset suomalaisten Tallinnan-ystävien omien kokemusten kautta. Kirjassa jakavat suosituksensa muiden muassa presidentti Tarja Halonen, kirjailija Sofi Oksanen, F1-kuski Mika Salo, muusikko Ilkka Alanko, elokuvatuottaja Markus Selin, jääkiekkoilija Siim Liivik ja monet muut tutut suomalaiset.

Suomalaisten aikoinaan rakentaman ja vuonna 1972 avatun Viru-hotellin merkitys on ollut virolaiselle yhteiskunnalle rakennustaan suurempi. Hotellista muodostui nopeasti Suomen ja Viron suhteiden symboli, sillä se tarjosi länsimaista muuten eristettyyn neuvostotasavaltaan ikkunan suomalaisturistien edustamaan toisenlaiseen maailmaan. Viron suurimman hotellin suosio on edelleen suuri ja juhlavuotensa kunniaksi hotelli sisusti 18. kerrokseensa paitsi Suomi100-teemaiset erikoishuoneet, julkaisee myös ensimmäisen suomalaisilta suomalaisille -matkaopaskirjan Tallinnaan.

Polkuja ja mansikkapaikkoja – Tallinna suomalaisten suosittelemana -kirja sisältää 45 suomalaisen Tallinnan-ystävän itse kertomia suosituksia ja tarinoita Tallinnasta. Kirjan ovat haastattelujen pohjalta koostaneet Peep Ehasalu ja Jussi-Pekka Aukia.

”Vinkkien joukossa on luonnollisesti useita tuttuja kohteita, kuten Lennusadam-merimuseo ja taidemuseo KUMU, mutta on avartavaa kuulla miksi juuri kyseiset, kaikille tutut ihmiset niistä pitävät. Sofi Oksanen esimerkiksi ohjaa lukijoita romaaneistaan tuttuihin paikkoihin, kuten lentokonehangaareihin, Toompeanmäen näköalapaikoille ja Patarein vankilaan, jotka kirjat luettuaan saavat uudenlaisen merkityksen”, kertoo kirjailija Peep Ehasalu uudesta matkaoppaasta ja lisää: ”Mukana on ilokseni myös itselleni uusia löytöjä ja havaintoja esimerkiksi Nõmmen ja Kalamajan kaupunginosista sekä Pelgurannasta ja Piritasta. Myös asiantuntevat ravintola- ja ostosvinkit ovat matkailijoille varmasti hyödyllisiä.”

Suomalaisilta suomalaisille laadittu matkaopas sopii hyvin juuri Viron suurimman ja suosituimman hotellin kustantamaksi. Viron matkailun rinnalla myös maan suurin hotellikompleksi ylitti viime vuonna aiemmat majoitusennätyksensä ja sama suosio jatkuu hotellin juhlavuotena. Tallinnan Sokos Hotelsien toimitusjohtaja Klaus Ek kuitenkin muistuttaa, että minkään matkustamisen syynä ei yleensä ole hotelli, vaan määränpää.

”Hyvän hotellin tarkoitus on tarjota turvallinen tukikohta ja kotipesä uusien elämysten ja kokemusten kerryttämiseksi. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saimme ensinnäkin kerrytettyä näin suuren ja vaikutusvaltaisen joukon Tallinnan-ystäviä omia suosituksiaan jakamaan, sekä niistä näin laadukkaan, viihdyttävän ja helposti luettavan matkaoppaan koostettua”, iloitsee Original Sokos Hotel Virun toimitusjohtaja Klaus Ek ja jatkaa: ”Kirja on yksi konkreettinen osa Suomen juhlavuoden kunniaksi nostamistamme teemoista ja ensi vuonna koettaakin sitten Viron oman 100-vuotisjuhlan vuoro. Suurta riemua herättäneet teemahuoneemme jatkavat myös ensi vuoden ja suosittu Forever Young -illalliskabaree-esityksemme peilaa Viron satavuotista historiaa varmasti nautittavalla tavalla.”

Polkuja ja mansikkapaikkoja – Tallinna suomalaisten suosittelemana -kirja sisältää 45 suomalaisen Tallinnan-ystävän suosituksia ja tarinoita Tallinnasta. 8.11. julkaistavan kirjan suositushinta on 20 euroa ja sen ensimmäinen painos on myynnissä Viru-hotellin vastaanoton lisäksi virolaisissa Rahva Raamat ja Apollo -kirjakaupoissa. Uutuskirja on saatavilla myös Helsingin Kaapelitehtalla 18.-19. marraskuuta järjestettävillä Martin markkinoilla.

Otteita Polkuja ja mansikkapaikkoja – Tallinna suomalaisten suosittelemana -kirjasta:

Suomen Viron-suurlähettiläs Kirsti Narinen

”Veisin vieraani Viimsiin. Kävisimme ensin ulkoilmamuseossa tutustumassa Viron menneisyyteen ja sitten Rannarahvamuuseumiin, missä tutustuisimme rantakansojemme yhteiseen menneisyyteen sekä erityisen mielenkiintoiseen Kirovin kalakombinaatin tarinaan. Kalakombinaatti oli Neuvostoliiton menestyvin yritys ja johto piti tarkkaan johtamisen omissa –virolaisissa – käsissään.

Vieressä on myös luterilainen Pyhän Jaakobin kirkko, joka on ainoa moderni uudelleenitsenäistymisen jälkeen rakennettu luterilainen kirkko. Presidentti Lennart Merillä oli rakentamisessa aktiivinen rooli. Halutessaan voi sitten käydä kävelyllä meren rannassa ja ehkä lounaalla ravintola Paatissa. Tai paluumatkalla NOAssa, mikäli on huomannut tehdä pöytävarauksen ajoissa. Paluumatkalla olisi hienoa poiketa Metsakalmistulla Suomenpoikien eli Suomen jatkosodassa taistelleiden virolaisten vapaaehtoisten hautausmaalla ja muistomerkillä. Nämä kohteet kuuluivat myös presidentti Niinistön ja rouva Jenni Haukion valtiovierailuohjelmiin keväällä 2016.”

Sofi Oksanen

”Neuvostoajan eli minun lapsuuteni nähtävyydet olivat toisia kuin tämän päivän nähtävyydet, mutta Toompean näköalatasanne on ollut suosittu paikka vuosikymmenestä toiseen. Paikka on tainnut olla mukana useammassakin romaanissani. Aivan Tallinnan sataman tuntumassa sijaitseva merimuseo Lennusadam on nykyään Viron suosituin museo, eikä ihme. Se on rakennettu Ensimmäisen maailmansodan aikaisiin vesitasohalleihin, jotka olivat jo omana aikanaan koko Euroopassa tunnettu nähtävyys. Lennusadamin ravintola on hyvä ja paikasta löytyy puuhaa koko perheelle. Paikka vilahtaa myös Kun kyyhkyset katosivat -romaanissani.

Lennusadamista kävelymatkan päässä on Patarei, Pietari Suuren aikana merilinnoitukseksi rakennettu rakennuskompleksi, joka toimi vankilana kaikkien lähihistorian miehitysten aikana. Patarein nimi on symboli terrorille. Autenttisempaa historiallista vankilaa saa etsiä. Rakennus on aika lailla siinä kunnossa, jossa se oli kun vankilatoiminta siirtyi muualle. Vankilassa kuvattiin myös Puhdistus-elokuvaa, ja hyvästä syystä.”

Ilkka Alanko

Suositun Neljä Ruusua -bändin laulaja ja keulahahmo ei yleensä viihdy ostoskeskuksissa, joita Tallinnassakin on useita.

"Yksi on kuitenkin sopiva, lähellä ja kiva – Arsenal-keskus. Tämä uudenkarhea Kalamajan ja Koplin miltei rajavyöhykkeellä sijaitseva ostoskeskus täyttää kaikki tarpeeni. Siellä on asianmukainen ruokakauppa, hyviä kahviloita ja ravintoloita, jossa sain loistavaa palvelua. Siellä on myös hyödyllisiä erikoisliikkeitä, kuten viinikauppa ja juustopuoti. Asioiminen on nopeaa ja vaivatonta ja mikäli seurueeseen kuuluu pikkulapsia, niillekin on oma peuhamaansa. Arsenal on viihtyisä, interiööriltään moderni ja maanläheinen, ja se kunnioittaa vanhaa rakennusta josta on säästetty julkisivut."

Original Sokos Hotel Viru

Tänä vuonna 45-vuotta täyttäneen Original Sokos Hotel Virun 423 huonetta ovat käyneet läpi perusteellisen huoneuudistuksen. Alkuperäisen Viru-hotellin viereen kolme vuotta sitten avattu korkeatasoinen 93 huoneen business-luokan Solo Sokos Hotel Estorialle on myönnetty ainoana virolaishotellina vuoden 2017 World Luxury Hotel Award -arvonimi ja The Telegraph -lehti valitsi Viru-hotellin Viron viiden parhaan hotellin joukkoon.

AS Sokotel on SOK konsernin tytäryhtiö, joka on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Se vastaa Virossa Original Sokos Hotel Virun, Solo Sokos Hotel Estorian, Ravintola Amarillon, Tapahtumaravintola Merineitsin ja Cafe Amigo -yökerhon liiketoiminnasta. S-ryhmään kuuluva Sokos Hotels on Suomen laajin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Pietarissa sekä Tallinnassa.