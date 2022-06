Uusi opaskirja ja kartta Karhunkierroksen, Rukan ja Oulangan alueen retkeilijöille

Tapio Karttakeskuksen opaskirja kattaa Karhunkierroksen, Pienen karhunkierroksen sekä Oulangan alueen lukuisten muiden reittien kuvaukset, kohteet ja palvelut. Karhunkierros on yksi Suomen suosituimmista vaellusreiteistä, joka on ollut viitoitettuna jo lähes 70 vuoden ajan. Reittikuvauksen lisäksi oppaassa esitellään retkeilijän palvelut reittien varsilla sekä seudun upeat nähtävyydet, kuten vesiputoukset, näköalapaikat ja kulttuurihistorialliset kohteet. Kirjassa myös kerrotaan Oulangan kansallispuiston kasviharvinaisuuksista ja annetaan vinkkejä niiden havaitsemiseen.

Oppaan kirjoittaja, kuhmolainen retkeilykirjailija Jouni Laaksonen viettää suuren osan vuodestaan luonnossa retkeillen. Oulangan monipuolisuus on tehnyt häneen erityisen vaikutuksen.

– Oulanka on aivan huikea luonnon aarreaitta! On hulppeita vesiputouksia, jylhää metsää, näyttäviä kuruja, lempeitä hiekkarantoja, korkeita vyörytörmiä ja esimerkiksi monia harvinaisia kasveja, Laaksonen kuvailee. – Tavallinen retkeilijäkin voi nähdä tosi monenlaisia kämmeköitä, kuten neidonkenkiä ja tikankontteja, sekä lisäksi lapinvuokkoja, tataarikohokkeja ja paljon muita kukkakaunottaria.

Rauhallisia polkuja kaipaavalle Laaksonen vinkkaa reittiä Oulangan pohjoisosasta.

– Karhunkierroksen pohjoispäästä jatkuu hyvin merkitty ja hieno, mutta äärimmäisen paljon rauhallisempi Topsakantaipaleen reitti uuteen Sallan kansallispuistoon.

Erillinen taitettu ulkoilukartta on vedenkestävä eikä repeä normaalissa karttakäytössä. Kartalle on merkitty kaikki alueen reitit ja kirjassa esiteltävät kohteet. Kartta on pääosin mittakaavassa 1:50 000, mutta tärkeimmät alueet on esitetty tarkemmassa 1:25 000 mittakaavassa.

Tuotetiedot:

Karhunkierros Oulanka retkeilyopas ja kartta

opaskirja 128 s. 12,5 x 18,5 cm

taitettu kaksipuolinen kartta 80 x 63 cm, mittakaava 1:50 000 / 1:25 000

ISBN 978-952-266-729-8

suositushinta 36 €

