Uusi opaskirja ja kartta Nuuksion kansallispuistosta ja järviylängöstä

Nuuksion pienipiirteisessä maisemassa vuorottelevat kallioalueet, järvet, lammet, pienet suot ja metsämaat. Monet aloittavat retkeilyharrastuksensa juuri Nuuksion merkityiltä poluilta.

Oppaan kirjoittajat Jonna Saari ja Mari Valtonen ovat pitkän linjan retkeilijöitä. Saari on suositun Retkipaikka-yhteisön ja verkkosivuston päätoimittaja ja toimittanut useita retkeilykirjoja. Valtonen puolestaan työskentelee Suomen Luontokeskus Haltiassa Nuuksiossa ja liikkuu vapaa-ajallaankin Nuuksiossa paljon. Retkeilijöiden toiveet ovat hänelle hyvin tuttuja, ja niihin on pyritty oppaassa vastaamaan.

– Nuuksio on upean monipuolinen retkeilykohde, Valtonen kuvailee. – Lukuisat merkityt reitit johdattavat helposti jylhien maisemien äärelle, eikä voi olla ihmettelemättä, että näin lähellä pääkaupunkia pääsee suoraan mahtavan luonnon keskelle. Kokeneillekin kulkijoille löytyy toisaalta paljon kauniita ja rauhallisia seutuja, joiden pikkupoluilla voi vaellella oman mielen mukaan.

Oppaassa kuvataan Nuuksion merkityt retkeilyreitit, reittien varsien palvelut ja nähtävyydet. Kirjassa esitellään monipuolisesti myös alueen majoitusta, välinevuokrausta, elämyksiä, ravintolapalveluita sekä opastetaan alueelle saapumisessa. Oppaassa on vinkkejä myös eri vuodenajoille sekä Haltian täsmävinkit jokaiselle alueelle.

Erillinen taitettu ulkoilukartta on vedenkestävä, ja sille on merkitty kaikki alueen reitit sekä kirjassa esiteltävät kohteet. Kartan kevyt synteettinen materiaali on täysin vedenpitävää, kestää lähes rajattomasti taittamista, eikä repeä normaalissa karttakäytössä.

Nuuksioon pääsee hyvin myös julkisilla liikennevälineillä. – Tänä kesänä erityisen suosittua on ollut läskipyöräily, Valtonen kertoo. – Haltiasta voi vuokrata läskipyöriä, ja hurauttaa vaikka Haukkalammen kesäkahvilalle. Nuuksiossa on useita kahviloita ja ravintoloita, joissa voi rentoutua retkipäivän päätteeksi.

Tuotetiedot:

Nuuksio retkeilyopas ja kartta

opaskirja 128 s. 12,5 x 18,5 cm

taitettu kaksipuolinen kartta 70 x 100 cm, mittakaava 1:15 000

ISBN 978-952-266-726-7

suositushinta 36 €

Kansikuvan voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.