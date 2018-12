Uusi Original Sokos Hotel Tripla yhdistää kaupunkilaiset ja matkailijat

Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa neljäätoista Sokos Hotellia ja seitsemää Radisson Blu Hotellia. Sokotel Oy toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa.

Sokos Hotels Suomalainen Sokos Hotels -ketju on jakautunut kolmeen erilaiseen hotellityyppiin tarjotakseen yksilöllisiä hotellielämyksiä kaikille. Original-hotelli on sydämeltään suomalainen, Break-hotelli on paljon kaivattu tauko arjen keskellä ja Solo-hotelli on joko klassikko tai syntyy sellaiseksi. Sokos Hotels on Suomen vastuullisin, luotetuin ja arvostetuin hotelliketju. Ketjuun kuuluu 50 hotellia Suomessa, Virossa ja Venäjällä. www.sokoshotels.fi