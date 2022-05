Uusi pääomasijoittaja tuo täysin uuden palvelumallin bioteknologian ja terveysteknologian kasvuyrityksille

Raumaster Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kari Pasanen 11.11.2019 15:00:00 EET | Tiedote

Raumaster Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Paperitekniikan DI Kari Pasanen. Raumasterille Pasanen siirtyy vuoden 2020 alussa UPM Communication Papers Oy:n Regional maintenance directorin tehtävistä. Varsinaiset toimitusjohtajan tehtävät hän aloittaa 1.2.2020. Pasanen on aiemmin toiminut muun muassa UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaanjohtajana. ”Karin kolmenkymmenen vuoden aikana paperiteollisuuden suuryritysten palveluksessa keräämä verkosto ja johtamiskokemus luo loistavan pohjan johtaa vakaata perheyritystämme uudelle vuosikymmenelle”, Raumaster Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Mäkilä kommentoi valintaa tuoreeltaan. Raumaster Oy has chosen M.Sc. in Paper Technics Kari Pasanen to be nominated as new CEO. Pasanen will come to Raumaster at the beginning of the year 2020 and will start in his CEO duties at 1st of February 2020. He comes to Raumaster from UPM Communication Papers Oy where he has been working as Regional maintenance director (North), Finland & UK, UPM Paper ENA.