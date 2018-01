Uusi palvelu tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden vertailla lainoja puolueettomasti

Kulutusluottojen ja henkilökohtaisten lainojen vertailuun erikoistunut sivusto Lainando.fi on ylpeä ilmoittaessaan, että se avaa uuden henkilökohtaisia lainatuotteita käsittelevän tietoportaalin. Uuden palvelun kautta on mahdollista löytää paljon tietoa erilaisista pikavipeistä, kulutusluotoista ja joustoluotoista. Markkinoilla on nykyään kymmenittäin erilaisia yrityksiä, jotka tarjoavat pienlainoja kuluttajille vaihtelevin ehdoin. Lainando.fi tietoportaali ja lainavertailu mahdollistavat erittäin helpon lainatuotteiden vertailun keskenään. Näin kuluttajat pystyvät valitsemaan netin laajasta valikoimasta parhaiten heille sopivan ratkaisun.

Palvelun tavoitteena on mahdollistaa helppo erilaisten kulutusluottojen ja pikavippien vertailu keskenään. Markkinoilta löytyy nykyään useita erilaisia yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajille useita erilaisia lainatuotteita. Kaikki näistä tuotteista eivät ole kuluttajan kannalta edullisia. Lainan kulujen lisäksi myös lainoihin liittyvät ehdot vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi lainojen maksuajoissa on reilusti eroja. Uuden Lainando.fi lainavertailun avulla kuluttajat pystyvät entistä helpommin vertaamaan erilaisia lainatuotteita keskenään. Vertailemalla kuluttajien on helpompi valita juuri heidän tarpeisiinsa sopiva laina ja säästää samalla rahaa lainan korkokustannuksissa. Erityisesti pikavippien kohdalla lainoissa on usein piilotettuna erilaisia nostokuluja sekä tilinhoitopalkkioita. Usein kuluttajien on hankala havaita tällaisia piilokustannuksia. Lainoja vertailemalla on mahdollista välttää tällaiset piilokulut.

Johtavalla kuluttajien laina-asioita koskevalla nettisivulla on lukuisa määrä vierailijoita päivittäin. Usein lainan hakemista harkitsevat kuluttajat kysyvät saman tyyppisiä kysymyksiä. Usein ihmisillä on erilaisia vääriä käsityksiä kulutusluotoista ja pikavipeistä. Kenenkään ei koskaan tulisi ottaa lainaa etenkään netin kautta, ilman että ymmärtää täysin lainan seuraukset ja takaisinmaksua koskevat vaatimukset. Usein erityisesti nuoret ihmiset ottavat lainoja turhan helposti, ja kun selviää että lainaa ei olekaan varaa maksaa takaisin, on edessä mahdollinen elämää vaikeuttava maksuhäiriömerkintä. Uuden lainavertailun tavoitteena on samalla myös tuoda kuluttajien saataville tietoa erilaisista lainatuotteista. Palvelun kautta on saatavilla paljon tietoa erilaisista kuluttajille tarjottavista lainatuotteista kuten pikavipeistä, kulutusluotoista, joustoluotoista ja vakuudettomista lainoista. Sivuston ansiosta kuluttajilla on paljon tietoa käsissään, ja erilaisiin lainatuotteisiin voi tutustua kaikessa rauhassa kotona ennen lainapäätöksen tekemistä.

”Kuluttajille suunnatuissa pienlainoissa on usein paljon eroja ja eri lainojen vertaileminen eri sivustojen kautta on hankalaa. Lainando.fi tekee lainojen vertailemisesta huomattavasti entistä helpompaa, ja palvelulla on paljon potentiaalia kasvaa” toteaa liiketoiminnan kehittäjä Jenny Koskinen. Vaikka laki määräsikin korkokaton alle 2 000 € lainoille, ovat rahoitusyritykset keksineet tapoja kiertää lain määräämää korkokattoa. Usein kuluttajat eivät ole tietoisia tällaisista asioista, ja usein päädytään ottamaan kallis laina huonoilla ehdoilla. Helpon lainavertailun avulla on mahdollista tehdä tarkkaan harkittuja päätöksiä. Pikavipit ja kulutusluotot ovat parhaimmillaan erinomaisia lainatuotteita, joiden avulla saadaan paljon kaivattua joustavuutta perheen tai yksilön talouteen. Pikavippejä voidaan niiden vakuudettomuuden ansiosta käyttää arjen yllättäviin ja äkillisiin rahantarpeisiin.