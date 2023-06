Uusi palvelu tukee hoitajien hyvinvointia – ikäihmiset hyötyvät

Kardemummo Oy on kasvava suomalainen sote-alan yritys, jonka tehtävä on parantaa hoivakodeissa asuvien muistisairaiden ihmisten elämänlaatua sekä tukea hoiva-alan ammattilaisten hyvinvointia. Tuotamme monipuolisia ja koskettavia videosisältöjä HILDA-palveluumme, ja näin helpotamme hoiva-alan ammattilaisten päivittäistä arjen työtä. Kardemummo on perustettu vuonna 2016 ja sen palvelu on käytössä hoivakodeissa ympäri Suomen.