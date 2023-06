Uusi palvelupiste esittelee toimintaansa Tammipihassa torstaina 15.6.

Aika: torstaina 15.6. klo 16-18

Paikka: Tammipiha, Teräksenkuja 1

Tammipihan sisäpihalla on mahdollista vastata asiakaskyselyyn, josta 50 ensimmäistä vastaajaa palkitaan. Paikan päältä on mahdollista ostaa myös suosittuja Strömsö-paitoja sekä Vaasa-kangaskasseja. Tapahtumassa tunnelmaa ovat luomassa Vaasan kaupungin kesäartistit. Mikäli päivä on sateinen, ohjelma siirtyy sisätiloihin.

Yhteinen palvelupiste on syntynyt asukkaiden toiveesta löytää useita palveluita samoista tiloista, sillä se antaa mahdollisuuden kehittää asukkaiden asiakaspalvelua. Yhteisistä tiloista löytyy Vaasan kaupungin palvelupiste Kansalaisinfo, maahan muuttaneiden neuvontapalvelu Welcome Office sekä nuorten neuvontapalvelu Ohjaamo Vaasa. Vaasan kaupungin palveluiden lisäksi samasta tilasta löytyy myös Kela.