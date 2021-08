Uusi podcast-palvelu PodMe on julkaistu – podcast-valikoima laajenee entisestään

Jaa

Maanantaina 30.8.2021 lanseeratun PodMen Premium-podcast-valikoima laajenee entisestään Hei Baby- ja Valeäidin vanhempainilta -sarjoilla. Palveluun tulee saataville lisäksi suomenkieliset versiot huippusuosituista ruotsalaisista Mayday- sekä Totuus vai salaliitto -podcasteista.

PodMe Premiumin elokuun alussa julkistetut podcastit saavat rinnalleen lisää sisältöä. Vivian Nickin ja Tuplakääkistä tutun Kirsikka Simbergin hostaama Hei Baby tulee vahvistamaan PodMe Premiumin lifestyle-kategoriaa lokakuun alussa.

- Vanhemmuuden ihanuudet ja haasteet ovat osa PodMen kohdeyleisön elämää ja podit tuovat vertaistukea tähän arkeen. Vivianin ja Kirsikan tapa käsitellä vanhemmuuden eri kulmia avoimesti ja samaistuttavasti on kerännyt uskollisen kuulijakunnan, jonka vuoksi halusimme Hei Babyn tarjontaamme, PodMen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki kertoo.

Vahvat konseptit tärkeä osa PodMen sisältöstrategiaa

Myös Hanne Kettusen Valeäiti-blogi on käsitellyt pian vuosikymmenen ajan perhe-elämää ja vanhemmuutta viihdyttävällä ja rehellisellä tavalla. Huhtamäen mukaan Valeäiti on esimerkki PodMen monipuolisesta sisältöstrategiasta – podcastilla ei tarvitse olla vakiintunutta kuulijakuntaa, mikäli konsepti kokonaisuutena on toimiva.

- Hannen podi on ollut tauolla muutaman vuoden, mutta tiedämme Valeäidin konseptin toimivan loistavasti podcastina. Nyt olikin sopiva hetki herättää podi henkiin ja tuoda blogin faneille uutta Valeäiti-sisältöä Valeäidin vanhempainillan muodossa.

Viime vuosisadan puhutuimpia katastrofeja sekä erilaisia salaliittoteorioita käsittelevät PodMen ruotsalaiset alkuperäissarjat Mayday ja Totuus vai salaliitto ovat kiinnostavia podcasteja paitsi sisältönsä myös tuotantotapansa puolesta. Molempien sarjojen kaksi ensimmäistä jaksoa ovat jo kuunneltavissa PodMe Premiumin tilaajille.

- Kyse on Suomen podcast-markkinalle tuoreesta toimintamallista, jossa hyväksi havaitut konseptit lokalisoidaan julkaistavaksi toisessa maassa. Mayday ja Totuus vai salaliitto ovat olleet huippusuosittuja Ruotsissa ja uskomme, että kuulijat tulevat yllättymään positiivisesti molempien podien sisällön ja tuotannon laadusta, Huhtamäki jatkaa.

Uusi podcast-palvelu on aiheuttanut runsaasti keskustelua

Elokuun alussa julkistetut PodMe Premiumiin siirtyvät podcastit ovat saaneet faneiltaan positiivista, mutta myös negatiivista palautetta uudesta muutoksesta.

- Kaikilla podeillamme on intohimoisia faneja, joten ei ollut yllätys, että tieto tästä muutoksesta herätti monissa voimakkaita tunteita. On ollut kuitenkin ilo nähdä, että monet fanit ovat ymmärtäneet podien PodMelle saapumisen syyt ja antaneet tukensa tälle päätökselle. Uskomme, että tähän mennessä julkaistut podcastit sekä myöhemmin tulevat täydennykset PodMen sisältötarjontaan osoittavat PodMen olevan must have -palvelu kaikille podcastien faneille, Suomen maajohtaja Henna Helske toteaa.

PodMe Premium-palveluun voi tutustua ilmaisen 14 päivän kokeilujakson ajan, jonka jälkeen tilaus jatkuu hintaan 7,99 €/kk toistaiseksi voimassa olevana ja ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. PodMe-palvelu on saatavilla selainversiona sekä iOS- ja Android -sovelluksina.

Lisätietoa podcasteista:

Hei Baby

Hei Baby yhdistää kaksi erilaista persoonaa samassa elämäntilanteessa. Vivian Nick ja Kirsikka Simberg jakavat siloittelemattomia kokemuksiaan vanhemmuudesta ja perhe-elämästä PodMe Premiumissa lokakuussa.

- Olemme todella innoissamme Hei Babyn jatkosta PodMella! On ollut etuoikeus olla ensimmäisessä aallossa kaupallisia podcasteja Suomessa, ja on luontainen jatkumo olla mukana koko alan kehittymisessä entistä ammattimaisempaan suuntaan, jonka PodMe mahdollistaa. Luvassa on entistä rohkeampi, hauskempi ja meidän tekijöiden näköisempi Hei Baby, joka on kasvanut leikkikehästä omille jaloilleen. On suuri kunnia olla mukana tässä muutoksessa muiden ykköspodcastien kanssa, kehittämässä laadukasta audiomediaa kuulijoille.

Valeäidin vanhempainilta

Hanne Kettusen Valeäiti-blogi on vertaistuellinen päiväkirja, jossa käydään läpi likapyykkiä ruuhkavuosien käänteistä. Blogista tutun tyylin tulee tunnistamaan myös Valeäidin uudesta podista. Valeäidin vanhempainillan ensimmäinen jakso julkaistaan 8. syyskuuta.

- Syy siihen, miksi juuri PodMe oli mun valinta on aivan kirkas. Tein podcasteja viimeksi viisi vuotta sitten, kun markkina oli vielä tosi tuore Suomessa ja esimerkiksi kaupallisten kumppanuuksien solmiminen sen mukaista: hidasta ja vähän kömpelöä. Rakastan tehdä podeja, mutta silloin päätin, että jos enää joskus teen, se tehdään kunnolla, ammattimaisesti. PodMen tuoma maksullinen sisältö on musta elintärkeä askel koko podcast-genren kehittymiselle ja halusin ehdottomasti olla mukana tekemässä podcasteista oikeaa, vakavasti otettavaa mediaa vaatekomerodiibadaaban sijaan.

Mayday

PodMen alkuperäissarja Mayday käsittelee viime vuosisadan traagisimpia ja puhutuimpia katastrofeja, suuronnettomuuksista luonnonkatastrofeihin. 20-osaisen dokumenttisarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat kuunneltavissa nyt. Uudet jaksot julkaistaan tiistaisin PodMe Premiumissa.

Totuus vai salaliitto

Kuka murhasi Kennedyn? Upotettiinko Estonia? Onko koronaviruksella ja 5G mitään tekemistä toistensa kanssa? 20-osainen PodMen alkuperäissarja Totuus vai salaliitto pyrkii löytämään vastauksia muun muassa näihin salaliittoteorioihin. Kaksi ensimmäistä jaksoa ovat kuunneltavissa nyt PodMe Premiumissa. Uudet jaksot julkaistaan joka maanantai.