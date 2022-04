Uusi podcast: Täydellisen puun metsästys – metsänjalostuksesta hyötyvät niin metsänomistaja kuin ilmasto

Tapio edistää soiden ennallistamista Helmi-elinympäristöohjelmassa 5.4.2022 07:38:00 EEST | Tiedote

Tapio jatkaa Suomen metsäkeskuksen kanssa veden palauttamiseen soveltuvien suojelusoiden kartoittamista. Tänä vuonna kartoitetaan maastossa 45 suojelusuota, joille on arvioitu voitavan palauttaa vettä suon luontaiselta valuma-alueelta. Kartoituskäynnille kutsutaan maanomistajat mukaan. Kartoitus on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on palauttaa vesiä 400 suojelusuolle yksityisiltä ja valtion mailta vuoteen 2030 mennessä.