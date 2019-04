Uusi Prisma Piispanristi avataan - Monipuoliset palvelut kompaktissa koossa

Reilun vuoden kestänyt Prisma Piispanristin uudistaminen on nyt valmis. Prisma oheismyymälöineen avataan torstaina 4.4.2019 klo 10.

- Uuden Prisma Piispanristin rakentaminen on ollut meille iso investointi ja merkittävä kehityshanke Kaarinan ja lähialueen palveluiden parantamiseksi. Uudistus palvelee asiakkaitamme pitkälle tulevaisuuteen ja luo edellytykset helpolle asioinnille ja onnistuneelle asiakaskokemukselle. Prisma Piispanristi on suurin yksittäinen marketkaupan investointimme, mutta käynnissä on useita hankkeita eri puolella Varsinais-Suomea. Yhteensä nämä marketkaupan investoinnit kohoavat 45 miljoonaan euroon, kertoo toimialajohtaja Mikko Rauhanen.

Uusi Prisma on kokonaisalaltaan noin 2 500 neliötä edeltäjäänsä suurempi ja sen myyntipinta-ala on noin 7 000 m2. Lisää tilaa on tullut sekä päivittäistavara- että käyttötavarapuolelle – kaikkinensa valikoimista löytyy noin 100 000 tuotetta.

- Valikoimia muodostaessamme olemme kuunnelleet asiakasomistajia. Kesäpihaa on laajennettu ja sen tarjontaa monipuolistettu. Käyttötavarapuolen muita keihäänkärkiä ovat älylaitteet, kodin pienkoneet, kattaus ja säilytys sekä pukeutuminen kokonaisuudessaan. Päivittäistavarapuolella kattavan valikoiman kruunaa laaja ja monipuolinen palvelutori. Fazerin leipomosta asiakkaat saavat vastapaistettua leipää koko aukiolomme ajan, Prismajohtaja Tuomo Makkonen Piispanristiltä toteaa.

Uudessa Prismassa korostuvat asioinnin helppous ja mutkattomuus. Leveät käytävät ja 8 itsepalvelukassaa helpottavat ja nopeuttavat asiointia, mutta myös palvelua on aina saatavilla, sillä Prismassa työskentelee noin 80 palvelualan ammattilaista.

- Meillä on koossa aivan mahtava henkilökunta ja me kaikki odotamme jo innolla, että pääsemme avaamaan kaupan ja palvelemaan asiakkaita, Makkonen jatkaa.

- Uudisrakentamisessa olemme panostaneet eritoten ympäristöasioihin. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan energian käyttöä tulevina vuosina ja sen vuoksi myös Prisma Piispanristin katolle asennetaan vielä tänä keväänä oma aurinkovoimala, jonka teho yltänee kattamaan lähes puolet Prisman sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä. Muutoin kiinteistössä kulutettava sähkö on tuotettu ympäristöystävällisellä tuulivoimalla. Kaupassa on myös ovelliset kylmäkalusteet ja käytämme saastuttamatonta hiilidioksidia kylmäaineena. Myymälän valaistus on hoidettu led-valoin, jolloin energiaa säästyy noin 30 prosenttia aiempaan verrattuna. Prisma Piispanristillä on myös mahdollista kantaa ostokset kotiin vastuullisesti pantillisella ostoskassilla, Mikko Rauhanen kertoo.

Pressosta kotiruokalounaat ja lämpimät pullat

Presso on Piispanristin asiakkaille jo vanha tuttu, mutta nyt kahvila on saanut uuden paikan ja löytyy heti Prisman sisäänkäynnin vierestä.

- Valttejamme ovat ehdottomasti kotiruokalounas ja raikas salaattipöytä. Lisäksi tarjoilemme vastapaistettua pullaa sekä muita niin suolaisia kuin makeitakin herkkuja. Kahvi ja tee on aina tuoretta, lupaa ravintolapäällikkö Aino Säteri, joka luotsaa Presson kymmenhenkistä tiimiä.

Prisman yhteydestä löytyy myös joukko muita lisäpalveluja; S-Pankki, Kultajousi, Hairlekiini, Silmäasema, suutari, Nosto-automaatti ja pakettiautomaatti.

