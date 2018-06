Uusi puu -kilpailu tuo konkretiaa biotalouteen - haussa puupohjaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Uusi puu -kilpailun avulla etsitään jo kolmatta kertaa innovatiivisia puupohjaista materiaalia hyödyntäviä ratkaisuja suurten globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin. Kilpailu käynnistyi 6.6.2018 pidetyssä seminaarissa.

Biotalousosaaminen on Suomessa vahvaa ja globaalit megatrendit tukevat puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvua. Uusi puu -kilpailussa etsitään puupohjaisia ratkaisuja resurssiniukkuuden, tiedostavan kuluttamisen, väestörakenteen muutosten, kaupungistumisen ja digitalisoitumisen luomiin haasteisiin.

Aloitustilaisuudessa valotettiin puun mahdollisuuksia

Uusi puu -kilpailu käynnistettiin keskiviikkona 6.6.2018 Uusi puu -hankkeen seminaarissa Helsingissä. Tilaisuuden paneeleissa alan asiantuntijat valottivat puupohjaisen biokiertotalouden, erityisesti korkean jalostusasteen tuotteiden, merkitystä taloudelle, työllisyydelle ja ympäristölle.

- Puu on supermateriaali, josta voidaan tehdä tekstiilejä, muovia ja muita fossiilisia raaka-aineita korvaavia pakkauksia, elintarvikkeita, lääkkeitä, melkein mitä vain. Oleellista on se, että puupohjaisissa tuotteissa käytetään uusiutuvaa materiaalia, mutta huomioidaan myös kierrättäminen ja kiertotalous, tutkimusprofessori Ali Harlin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä summaa paneelissa esiin nousseita teemoja.

Asiantuntijaraati valitsee voittajan

- Puupohjainen biotalous elää vahvaa kukoistuskautta Suomessa. Kilpailun avulla haluamme kertoa siitä, mitä kaikkea puupohjaisista materiaaleista osataan Suomessa jo nyt tehdä. Samalla tavoitteena on esitellä eri ratkaisujen yhteiskunnallista merkitystä ymmärrettävällä tavalla, kertoo Uusi puun puheenjohtaja Sari Hassi.

Uusi puu -kilpailun voittajan valitsee asiantuntijoista ja yhteiskunnallisista vaikuttajista koottu tuomaristo. Tuomariston jäsenet ovat Johanna Buchert, tutkimusjohtaja, LUKE; Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Marttaliitto; Jarmo Heinonen, kehitysjohtaja, Business Finland; Liisa Mäkijärvi, toimitusjohtaja, Metsäsäätiö; Mari Pantsar, johtaja hiilineutraali kiertotalous, Sitra ja kansanedustajat Anders Adlercreutz (RKP), Satu Hassi (vihr.), Antti Lindtman (SDP), Antti Rantakangas (kesk.), Hanna Sarkkinen (vas.) ja Saara-Sofia Sirén (kok.)

- Markkinoilla on jo nyt lukuisia ympäristöystävällisiä puupohjaisia ratkaisuja ja uusia innovaatiota on runsaasti matkalla tutkimuspöydiltä tuotantoon. Uusi puu -kilpailu on tarpeellinen, jotta tieto näistä hienoista ratkaisuista leviää, toteaa kilpailun tuomariston edustaja, Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvi.

Uusi puu -kilpailu

Kilpailu on avoinna 6.6. - 16.9.2018. Kilpailuun osallistuvat ratkaisut voivat olla olemassa olevia tuotteita, menetelmiä tai prosesseja. Olemassa olevalla ratkaisuilla tarkoitetaan kaupallisesti toteutettavissa olevaa mutta ei välttämättä vielä markkinoilla olevaa ratkaisua.

Kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: kyky vastata valittuun haasteeseen, yhteiskunnallinen merkittävyys, kestävä kehitys, innovatiivisuus ja markkinamahdollisuudet. Voittajat julkistetaan marraskuussa 2018.

Uusi puu -hanke

Uusi puu kertoo, mitä puupohjaisia ratkaisuja on jo nyt markkinoilla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Viemme viestiä puupohjaista biotaloudesta yhteiskunnallisille vaikuttajille ja poliittisille päätöksentekijöille.