Uusi rahanpesulaki laskee rahapelien tunnistamisrajan 2 000 euroon

28.6.2017 15:28 | Veikkaus

Uusi rahanpesulaki edellyttää, että Veikkauksen asiakkaat on tunnistettava silloin, kun he pelaavat vähintään 2 000 eurolla tai nostavat vähintään 2 000 euron arvosta tai enemmän voittoja. Muutos ei vaikuta pelaamiseen verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä.

- Veikkaus noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä. Suhtaudumme rahanpesun estämiseen erittäin vakavasti, kuten vastuullisen rahapelialan toimijan kuuluukin, kertoo vastuullisuus- ja henkilöstöjohtaja Pekka Ilmivalta.

Veikkauksella on aiemminkin ollut lakiin perustuva velvollisuus selvittää merkittävillä summilla pelaavien asiakkaiden henkilöllisyys. Muutoksena aiempaan selvittämisvelvoitteen raja laskee 3 000 eurosta 2 000 euroon. Lisäksi asiakas on jatkossa tunnistettava, kun hän nostaa voittoja, joiden yhteissumma on 2 000 euroa tai enemmän.

Rahanpesulain tavoitteena on estää rikollista rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä talousrikoksia rahanpesun esirikoksina, ja edistää niiden havaitsemista.

Tunnistamisvelvoite koskee kaikkia Veikkauksen pelejä lukuun ottamatta kasinon ulkopuolella sijaitsevia peliautomaatteja.

Kaikkia Veikkauksen pelejä koskee 18 vuoden ikäraja.

Kaikki Etuasiakkaat tunnistetaan

Valtaosa Veikkauksen lähes kahdesta miljoonasta rekisteröityneestä Etuasiakkaasta on jo todentanut henkilöllisyytensä niin sanotulla vahvalla sähköisellä tunnistautumisella tai henkilöllisyystodistuksella. Heiltä lain voimaantulo ei edellytä mitään toimenpiteitä.

Veikkauksen asiakkaita on jo muutaman vuoden ajan kannustettu tekemään vahva tunnistautuminen. Mikäli Etuasiakas ei tunnistautunut määräaikaan mennessä, hänen Veikkaus-korttinsa lakkasi toimimasta 26. kesäkuuta. Uuden Veikkaus-kortin tilaaminen edellyttää, että asiakas on tunnistautunut vahvasti.

Henkilöllisyyden todentaminen ja uuden Veikkaus-kortin tilaaminen onnistuu veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen pelisaleissa. Osoitteessa veikkaus.fi/tunnistaudu voi sekä tehdä tunnistautumisen että tilata Veikkaus-kortin. Veikkauksen pelisaleissa henkilöllisyyden todentaminen tehdään henkilöllisyysasiakirjan avulla, ja samalla voidaan tehdä uuden kortin tilaus.

Tunnistautumiseen kelpaavat voimassa olevat ajokortti, passi, poliisin myöntämä henkilökortti, kuvallinen Kela-kortti, muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja.

R-kioskien kanssa toteutettavassa kampanjassa henkilöllisyys todennetaan Veikkauksen lähettämän esitäytetyn lomakkeen ja henkiköllisyysasiakirjan avulla.