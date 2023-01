Uusi Ravintola Mint kulttuurihistoriallisessa pankkisalissa tarjoaa klassisia elämyksiä kokeneen keittiömestari Tomi Koskenniskan johdolla

Tamperelaisille tuttu Pirkanmaan keittiömestariyhdistyksen pitkäaikainen aktiivijäsen Tomi Koskenniska aloittaa Ravintola Mintin keittiömestarina. Tomi Koskenniska on aiemmin toiminut keittiömestarina muun muassa Frank Camillossa, Hotelli Ilveksessä, Hotelli Ramadassa ja omaa nimeään kantaneessa Tom & Crillissä. Koskenniskalla on ravintolakeittiöistä jo kolmenkymmenen vuoden kokemus, joista parikymmentä hän on toiminut keittiömestarina.

Ravintola Mintin uusi á la carte -lista sisältää klassikoita maailmalta ja ripauksen suomalaista kansallisromanttista makumaailmaa. Listalta löytyy kaupungin parhaan pippuripihvin titteliä tavoittelevan annoksen lisäksi muun muassa hirveä, fasaania ja jokirapua. Kaikki ravintolan ruuat tehdään kastikeliemistä alkaen keittiössä kokonaan itse, eikä valmisteita käytetä. Asiakkaat pääsevät maistelemaan uutta á la carte -listaa 1.2.2023 alkaen.

– Ruoka on rehellistä ja laadukasta ruokaa vuosikymmenien kokemuksella valmistettuna. Panostamme ruuissa raaka-aineisiin, joita hankimme myös lähituottajilta. Fine dining -ravintola emme ole. Annoksista kyllä tunnistaa mitä siinä lautasella on, keittiömestari Tomi Koskenniska kertoo.

Ravintola Mintin yhteydessä sijaitsee myös Café Mint. Café Mintin tuotteet tulevat omasta ravintolan keittiön yhteydessä sijaitsevasta konditoriasta. Konditoriassa leivotaan päivittäin tuoretta leipää ravintolan asiakkaille ja sen päivittäin valmistettavia tuoreita leivonnaisia tarjotaan cafén lisäksi myös ravintolan jälkiruokalistalla. Ravintolatiloista löytyvät myös saunatilat ja massiivisten kupariovien taakse kätkeytyvä kabinetti 10 hengelle. Asiakaspaikkoja ravintolakokonaisuudessa on 142.