Uusi rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -YAMK-koulutus käynnistyy Laureassa

Haku verkossa toteutettavaan ja koko maata palvelevaan koulutukseen tapahtuu syksyn 2023 yhteishaussa. Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -YAMK-koulutus on tarkoitettu työelämässä ohjaus-, asiantuntija-, johtamis- tai kehittämistehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan sekä kehittää alan käytänteitä.

Koulutus antaa opiskelijoille valmiuksia toimia verkostoituneessa työelämässä, jossa rikosseuraamusala linkittyy läheisesti erilaisiin hyvinvointipalveluihin. Koulutuksessa keskitytään rikollisuudesta irrottautumiseen liittyvien tekijöiden ja teoreettisten lähtökohtien tarkasteluun sekä monitoimijaisen sosiaalityön merkityksen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen kysymyksiin.

Uusi koulutus vastaa työelämän tarpeisiin

Laureassa käynnistyvä uusi YAMK-koulutus vastaa rikosseuraamusalan valtakunnallisiin työelämätarpeisiin. Jo aiemmin on Laureassa lisätty rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen aloituspaikkoja.

"Rikosseuraamusalan sosionomi AMK-tutkinnon volyymi on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Monilla AMK-tutkinnosta valmistuneilla on tarve hankkia YAMK-tutkinnon kautta kohdennettua rikosseuraamusalaan liittyvää tutkimus- ja kehittämis- sekä johtamisosaamista", kuvailee uutta YAMK-koulutusta Laureassa valmistellut rikosseuraamusalan lehtori Eeva Järveläinen.

Myös vuonna 2022 tapahtunut Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistus on nostaneet tarpeen tuottaa YAMK-tason osaamista rikosseuraamusalan työntekijöille, jotka kehittävät ja johtavat muutoksessa olevaa alaa.

Laurea on tarjonnut 20 vuoden ajan ainoana ammattikorkeakouluna rikosseuraamusalan koulutusta. Alan AMK-koulutus on ollut hyvin vetovoimainen ja opiskelijoita on tullut koko Suomesta. Siksi myös nyt alkava YAMK-koulutus on haluttu toteuttaa kokonaan verkko-opintoina, jotta koulutus palvelee mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita valtakunnallisesti.

Tiivistä yhteistyötä alueellisissa ja kansainvälisissä TKI-verkostoissa

Rikosseuraamusalan YAMK-koulutuksessa tarkastellaan rikosseuraamusten täytäntöönpanon ja rikollisuudesta irrottautumisen prosesseja erityisesti digitalisoitumisen sekä kansainvälistymisen näkökulmista. Siksi onkin luontevaa, että koulutus integroituu tiiviisti myös Laurean alueellisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tekemään TKI-työhön.

Tällä hetkellä rikosseuraamusalalla Laurea toimii mukana muun muassa kansallisissa DigiIN - Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan, DigiRise - Digitalisoituva rikosseuraamusala – ja VAPAA - Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa -hankkeissa sekä kansainvälisessä Re-entry and Desistance from crime in a Digital era -hankkeessa.

"Laureassa meillä on pitkät perinteet rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa ja tämän integroimisesta alamme koulutukseen. Rikosseuraamusalan YAMK-koulutuksen opetussuunnitelmamme pohjautuukin ajankohtaiseen alan tutkimustietoon, mitä olemme keränneet toteuttamiemme TKI-tutkimushankkeiden kautta", toteaa Eeva Järveläinen.

Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksessa suoritettava sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja 90 opintopisteen laajuisten opintojen kesto on 1,5–2,5 vuotta.

Koulutukseen voivat hakeutua rikosseuraamusalan sosionomi (AMK), sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteiskuntatieteiden/ valtiotieteiden/ kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -YAMK-koulutukseen voi hakea seuraavassa yhteishaussa 4. – 14.9.2023. Opiskelijat valitaan koulutukseen valintaopintojakson perusteella, joka toteutetaan 2.10. - 3.11.2023.

Lisätietoja:

Eeva Järveläinen

Lehtori | Rikosseuraamusalan tutkimustiimi vetäjä, Laurea-ammattikorkeakoulu

eeva.jarvelainen@laurea.fi, puh 040 159 6408