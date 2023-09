Uusi S-market avautuu kauppakeskus Ainoaan Espoon Tapiolaan 14.9.

HOK-Elanto avaa 65. S-marketinsa 14.9. kauppakeskus Ainoaan Espoon Tapiolaan. Yli 2000-neliöinen laajan valikoiman S-market avataan kesäkuussa suljetun Food Market Herkun paikalle kauppakeskuksen M-kerrokseen.

– Uusi S-Market on odotettu lisä Tapiolan palvelutarjontaan. Avautuvan kaupan laajaa tuotevalikoimaa on räätälöity vahvasti asiakkaidemme toiveiden mukaiseksi. Uudesta S-marketista löytyy tuotteet niin arkeen kuin juhlaankin, olipa kyse Ruokatorilta valittavista tuoretuotteista tai vaikkapa helposti mukaan napattavista, ravintolatasoisista take away -annoksista, sanoo S-marketin ketjujohtaja Ari Talso.

S-market Tapiolan valikoimasta löytyy muun muassa salaattibaari, laaja valikoima myymälässä pakattuja valmiita aterioita, kattava valikoima panimojuomia sekä pientoimittajien leipiä. Myös palveluihin on myymälässä panostettu. S-marketista löytyy Ruokatori, josta saa laadukasta kalaa ja lihaa, Sushi Daily -kioski, jossa on päivittäin tarjolla tuoretta sushia, Siipiyhtiön paikan päällä suomalaisesta kanasta tehtyjä siipiä sekä Mehustamo, jossa asiakas voi valmistaa tuorepuristettua mehua.

– Myymälä on ulkonäöltään selkeä ja moderni ja olemme panostaneet siihen, että tuotteet on helppo löytää. Myymälän valikoimaan pääsee vaikuttamaan jättämällä meille tuotetoiveita – haluamme palvella paikallisia asiakkaita mahdollisimman hyvin. Olen innoissani, että pääsemme avaamaan Espooseen täysin uuden S-marketin ja toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi, iloitsee marketpäällikkö Toni Hamilo.

S-market-ketju kokenut laajan uudistuksen

S-ryhmän suurimmalla osuuskaupalla HOK-Elannolla on ollut käynnissä laaja monivuotinen hanke, jossa jo lähes kaikki S-market-myymälät ovat kokeneet laajan uudistuksen. Hankkeen keskiössä on ollut tehdä S-marketeista entistäkin laadukkaampia, asiakaslähtöisempiä sekä energiatehokkaita.

– Uudistuksen yksi merkittävä osa-alue on S-markettien valikoiman räätälöinti vastaamaan paremmin paikallisiin toiveisiin. Olemme saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta uudistetuista S-marketeista ja haluamme, että myös Tapiolan uusi S-market tulee täyttämään odotukset, Talso sanoo.

S-market Tapiolassa

Myymälä avataan torstaina 14.9. klo 10.

Osoite: Länsituuli 7, 02100 Espoo

Aukioloajat: ma-la 7–22, su 9–22

Myymälä on kooltaan yli 2000 neliötä ja siellä työskentelee 40 hokelantolaista.