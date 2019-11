Uusi säästämisen ja sijoittamisen tapahtuma Turkuun

Rekrytointitapahtumassa aiheena on mm. verkostoituminen ja teknologia-alojen vetovoima 11.11.2019 11:01:47 EET | Tiedote

Tiedote 11.11.2019. RekryExpo esittelee 20.11. Turun Messukeskuksessa noin 2000 työpaikkaa. Teemana syksyn rekrytointitapahtumassa on ICT, mutta tapahtumasta on mahdollisuus löytää töitä monilta toimialoilta. Mukana töitä tarjoamassa on yli 40 yritystä. TE-toimiston kautta paikalle järjestetään bussikuljetuksia mm. Salon, Helsingin ja Porin suunnilta.