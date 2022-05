Uusi säätiö tukee kotimaisen arkkitehtuurin arvoa suomalaisten hyvinvoinnille

Arkkitehtipalvelu Oy saa uuden toimitusjohtajan 14.11.2018 12:13:57 EET | Tiedote

Arkkitehtipalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2019 alkaen FM Juha Pakarinen, joka on työskennellyt Arkkitehtipalvelun varatoimitusjohtajan tehtävässä vuodesta 2017 alkaen. Ennen Arkkitehtipalveluun siirtymistä Juha Pakarinen on työskennellyt teollisuuden ja energia-alan tehtävissä. Yrityksen perustajaosakas ja nykyinen toimitusjohtaja Tommi Luukkonen keskittyy jatkossa hallitustyön lisäksi liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen, hankekehitykseen ja asiakasrajapinnassa toimimiseen.