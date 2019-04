Uusi sähköbussi koeajettavana Helsingissä linjalla 23 keskiviikkona 24.4.

HSL:n hallituksen päätöksiä 16.4.2019 16.4.2019 14:24:58 EEST | Tiedote

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 48/2019 ratkaisu Hallitus päätti valita tarjousten perusteella seuraavat liikennöitsijät: Kohteen 257 (linja 55 Rautatientori – Koskela) uusi liikennöitsijä on Nobina Finland Oy, Kohteen 258 (linjat 71 Rautatientori – Malmi, 77N Rautatientori – Jakomäki, 78 Rautatientori – Latokartano, 78N Rautatientori – Latokartano) uusi liikennöitsijä on Nobina Finland Oy, Kohteen 259 (linjat 63 Kamppi – Paloheinä, 69 Kamppi – Jakomäki, 70 Kamppi – Malmi) uusi liikennöitsijä on Helsingin Bussiliikenne Oy Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella Linkki pöytäkirjaan: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-2 Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelma Hallitus päätti hyväksyä Helsingin poikittaislinjastosuunnitelman ohjeellisesti noudatettavaksi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki pöytäkirjaan: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-3 HSL:n lausunto Vantaan yleiskaava 2020 –l