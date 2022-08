Uusi Sale-lähimyymälä avattu Oulun Mäntylässä

– Uusi kauppa pystyy entistä paremmin palvelemaan Mäntylän kaupunginosan ja lähialueiden asukkaita. Meille on helppo tulla ja valikoimastamme tulee löytymään juuri alueen asiakkaiden tarpeisiin osuva valikoima. Aiempaa laajemman valikoiman myötä pystymme tuomaan tarjolle reilusti enemmän tuoretuotteita, lähituotteita ja uutuuksia, ja myös esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolle saadaan tuotua entistä runsaammin ajankohtaisia satokauden herkkuja. Uutta meillä on myös oma paistopiste. Tämä on kotoisa kauppa, josta saa helposti tarvitsemansa ja hyväntuulisen palvelun kaupan päälle, iloitsee Salen myymäläpäällikkö Aleksi Tuovila.

Uusi Sale on pinta-alaltaan noin 1,5 kertainen ja tuotevalikoima koostuu merkittävästi entistä laajemmasta, lähes 10 000 eri tuotteesta. Energiaa ja ympäristöä säästävän myymälän pinta-ala on noin 800 m2. Kaikki myymälän kylmäkalusteet ovat ovellisia ja valaistuksessa on käytetty sähköä säästäviä LED-valaisimia

– Ekologisuuden osalta uudelle kaupalle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Myymälä käyttää uusitutuvaa ja itsetuotettua energiaa tuulivoiman, hyötykäyttöön valjastetun kylmälaitteiden lauhdelämmön sekä myöhemmin asennettavaksi suunniteltujen aurinkopaneelien avulla, jolloin kiinteistön arjen ylläpidosta saadaan täysin päästötöntä. Se on iso juttu, joka näin osaltaan toteuttaa Osuuskauppa Arinan asettamaa hiilinegatiivisuustavoitetta vuoteen 2025 mennessä, ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen kertoo.

Sujuvan asioinnin helpottamiseksi myymälässä on myös kaksi itsepalvelukassaa, Postin pakettiautomaatti, Veikkauksen palvelut sekä laajat aukioloajat. Sale palvelee arkisin ja lauantaisin 7-22 ja sunnuntaisin 9-22.