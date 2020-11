Uusi sivusto kokoaa yhteen Helsingin kaupungin tapahtumatarjonnan

Sellisti Anssi Karttusen 60-vuotiskonsertissa kantaesitys ja Suomen-ensiesityksiä: Saariaho, Lindberg, Knussen 11.11.2020 13:00:52 EET | Tiedote

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin muusikoihin lukeutuva sellisti Anssi Karttunen esiintyy Savoy-teatterissa 60-vuotisjuhlansa kunniaksi lauantaina 28. marraskuuta. Konsertissa Karttunen kantaesittää Magnus Lindbergin sävellyksen Piece for Olly. Lisäksi hän esittää ensi kertaa Suomessa säveltäjäystäviensä Kaija Saariahon, Oliver Knussenin ja Pascal Dusapin sävellyksiä. Osaan teoksista yhdistetään videoprojisoituja tanssiesityksiä. Tanssien koreografian on suunnitellut argentiinalainen Diana Theocharidis, jonka kanssa Karttunen on työskennellyt kaksikymmentä vuotta. 11 x 6 Homages to Pascal Dusapin -sävellyssarjaan on puolestaan yhdistetty Muriel von Braunin kuvataidetta. Anssi Karttunen kuvailee tulevaa konserttia: ”Todellinen kantava voima tälle konsertille on rakas ystäväni Oliver Knussen, joka valitettavasti poistui joukostamme kaksi ja puoli vuotta sitten. Hän sävelsi pienenpienen Tarantellan olohuoneessamme Kaija Saariahon 50-vuotispäiväksi vuonna 2002. Kappale jäi tuolloin esi