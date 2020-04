Uusi suomalais-amerikkalainen ooppera käsittelee ihmistä globaalissa ympäristökatastrofissa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja University of Southern California, Thornton School of Musicin, opiskelijat yhdistävät taitonsa uudessa oopperatuotannossa, jonka kantaesitys on Helsingissä 26.3.2021. Yhdysvaltojen ensi-ilta on Los Angelesissa 21.4.2021. All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story on tarina vuoden 1986 Tsernobylin ydinvoimalan räjähdyksestä, sen syistä ja seurauksista.

All the Truths We Cannot See on maailmalla tunnetun säveltäjän, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijan Uljas Pulkkiksen säveltämä ooppera, joka perustuu amerikkalaisen kirjailijan, tunnetun musiikintutkijan ja Sibelius-Akatemian dosentin Glenda Dawn Gossin librettoon.

Uuden oopperan toteuttavat yhteistyössä̈ Sibelius-Akatemia ja University of Southern California (USC), Thornton School of Music. Oopperan kantaesitys on Helsingin Musiikkitalossa 26.3.2021, ja Yhdysvaltojen ensi-ilta on Los Angelesissa 21.4.2021. Oopperan ohjaa USC Thornton School of Musicin oopperakoulutuksen professori ja vieraileva ohjaaja Kenneth Cazan. Kapellimestareina toimivat Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen professori Markus Lehtinen ja USC Thornton School of Musicin oopperakoulutuksen apulaisprofessori Brent McMunn.

Kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijat saavat aikaan jotain uutta ja ainutlaatuista

Yhteistyö̈ on osa molempien oppilaitosten oopperakoulutusta, ja opiskelijat esiintyvät sekä̈ Helsingin että̈ Los Angelesin näytöksissä̈. Ryhmä USC Thornton School of Musicin opiskelijoita on vaihto-opiskelijoina Sibelius-Akatemiassa kevätlukukauden 2021.

– Kansainvälisyys on tärkeä osa oopperalaulajaksi kehittymistä ja uusien vaikutteiden saamista oman taiteellisen identiteetin ja uran tueksi. Tässä projektissa ovat mukana kaikki oopperataiteen eri tekijät ja toteutusvaiheet: opiskelijat ja moniammatillinen tiimi tekevät tiivistä yhteistyötä ideoinnista aina teoksen valmistumiseen asti, Markus Lehtinen kertoo.

Ooppera ottaa kantaa globaaleihin ympäristöteemoihin

Oopperan teemoissa ihmisen suhde luontoon on vahvasti läsnä eläinhahmojen ja luontoaiheiden kautta. Oopperan keinoilla ympäristökatastrofin aihetta voidaan lähestyä koskettavasti ja saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua.

– Kaksi maailman johtavaa musiikkioppilaitosta tekee yhteistyötä musiikillisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellisessä tuotannossa. Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuudella oli laajoja kansainvälisiä seurauksia. Valtaosa nykyisistä opiskelijoistamme on syntynyt sen jälkeen. Uskon, että yhteistyöllämme voi olla elämää mullistava vaikutus niin opiskelijoihimme kuin yleisöönkin, USC Thornton School of Musicin dekaani Robert Cutietta sanoo.

Vahva tietoisuus energiatehokkuudesta, uusiokäytöstä ja kierrätyksestä muokkaa oopperaa myös taidemuotona. Tuotannossa käytetään siksi mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia sekä puvuissa että lavastuksessa.

– Tämä oopperatuotanto vahvistaa koko Taideyliopistoyhteisön kriittistä ymmärrystä ekologisesta kestävyydestä ja sen merkityksestä taiteessa, Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén summaa.

Helsingissä kantaesityksen yhteydessä järjestetään myös kansainvälinen oopperatutkimuksen konferenssi Opera and The Environment, jossa tarkastellaan ensimmäistä kertaa oopperaa ympäristökatastrofin näkökulmasta.

All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story on Uljas Pulkkiksen ja Glenda D. Gossin ooppera, joka saa kantaesityksensä Helsingissä maaliskuussa 2021 ja Los Angelesissa huhtikuussa 2021. Oopperan toteuttavat yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja University of Southern California Thornton School of Music. Oopperan toteutusta ja kansainvälistä yhteistyötä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.

