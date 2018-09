Uusi sydänläppä yhdeksänkymppisenä

Maailman Sydänpäivä 29.9: Sydänääniä kuunneltava lääkärikäynnillä – tärkeää aorttaläpän ahtauman toteamisessa 28.9.2017 11:48 | Tiedote

Aorttaläpän ahtauma on tyypillisesti iäkkäämmän väestön sairaus, joka on pitkään oireeton eikä oireita niiden ilmaantuessakaan usein osata yhdistää sydänongelmiin. Hoitamattomana ahtauma on hengenvaarallinen. Ahtauman diagnosoinnin kannalta keskeistä on sydämestä kuuluva sivuääni, jonka lääkäri voi kuulla stetoskoopilla.