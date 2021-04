Uusi Taimikonhoito-opas on ilmestynyt

Menestyvä metsäbiotalous tehdään maakunnissa 8.4.2021 09:31:42 EEST | Tiedote

Metsäbiotalouden merkitys Suomen kansantaloudelle ja hyvinvoinnille on suuri. Sen osuus Suomen viennin arvosta on yli 20 prosenttia. Vielä suurempi monipuolisen metsäbiotalouden merkitys on maakuntien aluetaloudelle. Viime vuosina metsäbiotalouden tuotannon tehokkuus on kasvanut, mikä näkyy työllisten määrän vähenemisenä.