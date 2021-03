Uusi, talvehtiva Nooa-Arctic-laituri kestää kelluen vedessä ja jäässä

Jaa

Lehdistötiedote 30.3. 2021. Suomen laiturimarkkinoille on esitelty uudet, pohjoisiin oloihin suunnitellut Nooa-Arctic-laiturit. Premium-tason mallisto on talvehtiva ja kestää asennuspaikassaan läpi vuoden vedessä ja jäässä. Vaativissa saaristo-oloissa testatun kestävyyden ohessa Nooa-Arctic-mallistolla on mallisuojatun ponttoniratkaisun ansiosta poikkeuksellisen hyvä kantokyky ja vakaus.

Nooa-Arctic-1: Vakiona täysin varustellut Nooa-Arctic-laiturit ankkuroidaan merimerkkien kiinnitykseen käytettävillä ketjuilla pelkästään rantaan.

Uuden Nooa-Arctic-laiturin on kehittänyt aikoinaan jätteiden Molok-syväkeräyksen keksinyt Veikko Salli. - Kuten Molokit, Nooa-Arctic-laiturit on suunniteltu ymmärtämään luonnon lainalaisuuksia, mikä takaa huolettoman, ympärivuotisen käytön. Keskeinen ominaisuus on erikoisrakenteinen, vankka ponttoni, Veikko Salli kertoo - Ponttonin koon ja muodon ansiosta laituri painuu vain neljäsosan verran tilavuudestaan veteen. Vesistön jäätymisen jälkeen laituri ei näin pääse juuttumaan jään sisään.



Nooa-Arctic-laiturit toimitetaan täysin varusteltuina. Vakiona mukaan tulevat kulkusillan kaide, kaksi istuinpenkkiä, uimaportaat sekä veneen kiinnitystä helpottavat törmäyskumit ja köysipollarit.



Suunnittelun keskeinen lähtökohta on ollut laadukas ja pitkään kestävä, premium-tason tuote. Jokaiseen yksityiskohtaan kestopuun vahvuuksista teräksisiin kulmavahvikkeisiin, erikoisruuveihin ja -liimoihin sekä ja merimerkkien ankkuroinnista tuttuihin, vankkoihin ketjuihin saakka on panostettu.



Tuotannossa vain talvehtivia laitureita



Mallisto käsittää vain talvehtivia laitureita, joita ei tarvitse nostaa talkoilla vedestä pois syksyisin. Laiturin leveys on 3,4 metriä, mikä takaa keikkumattoman ja turvallisen oleskelutilan.



Mökkikäyttöön suositeltu laituripituus on 4,8 metriä. Tarpeen mukaan pituutta voidaan jatkaa vapaasti. Myös käyntisillalle valitaan aina rantakohteen mukaan sopiva pituus. Laituri painaa noin 800 kiloa.



Nooa-Arctic-laituri kootaan valmista osista mökkirannassa yhdessä työpäivässä. Ahtaisiin kohteisiin se voidaan uittaa paikoilleen. Asennuspaikka ja erityisesti ankkurointi varmistetaan aina paikan päällä etukäteen.



Kaikki Nooa-Arctic-laiturit numeroidaan. Asiakaspalaute kerätään poikkeuksellisen tarkasti jatkuvan tuotekehityksen perustaksi.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Nooa-Arctic-1: Vakiona täysin varustellut Nooa-Arctic-laiturit ankkuroidaan merimerkkien kiinnitykseen käytettävillä ketjuilla pelkästään rantaan. Lataa Nooa-Arctic-2: Rakennekuva erikoisrakenteisesta Nooa-Arctic-ponttonista. Jokainen, mallisuojattu ponttoni kantaa 700 kilon kuorman, jolloin laituri painuu vain kevyesti veden pinnan alle. Lataa

Linkit