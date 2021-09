Uusi TATin Yrityskylä yhdeksäsluokkalaisille avataan Joensuuhun

Yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä on pelilliseen oppimiseen perustuva kokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Kokonaisuuden muodostavat opettajien koulutus, oppimateriaali koulussa sekä huipennuksena elämyksellinen päivä Yrityskylän oppimisympäristössä. TATin Yrityskylän toimintaan osallistuu vuosittain jo lähes 90 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen.

-Opintojaksot TAT Yrityskylässä lisäävät tutkitusti nuorten ymmärrystä yrittäjyyden ja yritysten merkityksestä yhteiskunnassa sekä paikallisesta elinkeinoelämästä. Yrityskylä-opinnot suorittaneet nuoret ovat myös kiinnostuneempia työelämästä, hakevat innokkaammin kesätöihin ja kokevat omaavansa taitoja, joilla menestyä työelämässä. Iloitsen siitä, että alueen nuoret saavat oppia työelämätaitoja, yrittäjyyttä ja taloutta TAT Yrityskylässä, kommentoi TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Yrityskylä Yläkoulun oppimiskokonaisuus huipentuu pelitilanteeseen Yrityskylän peliareenalla, jossa oppilaat johtavat tiettyä yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Yrityskylä Yläkoulu kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista.

-Hyväksi koettu yrittäjyyskasvatuksen oppimiskokonaisuus on suuri plussa Joensuun koululaisille. Palaute Yrityskylästä on aina ollut sekä oppilailta että opettajilta hyvin positiivinen, iloitsee Pielisjoen koulun rehtori Jouni Partti.

Työelämä tulee tutummaksi Pohjois-Karjalan yhdeksäsluokkalaisille - mukana Motonet ja Nordea

Yrityskylä rakennetaan yhteistyöllä. Joensuun Yrityskylä Yläkoulussa Motonet laajenee kansainvälisille markkinoille. Yhdeksäsluokkalaiset myyvät Motonet-myymälöitä kansainvälisille asiakkaille Motonetin johtoryhmäläisinä.

-Yritystoiminnan ymmärtäminen ja myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen on tärkeää nuoresta iästä alkaen. Pelissä hiottavat taidot, kuten omatoimisuus, aktiivisuus ja liiketoiminta-ajattelu, ovat tärkeitä niin tuleville yrittäjille kuin yleisesti työelämässä. Nuorten innostus yrittäjyyteen on avainasemassa, kun luomme tulevaisuuden hyvinvointia yhteiskuntaan, ja on hienoa, että yrittäjyyttä pääsee opettelemaan jo yläkoulussa, iloitsee Harri Broman, Motonetin hallituksen puheenjohtaja.

Toimiessaan yrityksen johtotehtävissä oppilaat käyvät myös lainaneuvotteluita Nordean pisteellä. Nordea on TATin Yrityskylän pitkäaikainen kumppani ja tukee nuorten talousosaamista Yrityskylissä ympäri Suomen.

-Talousasiat ovat meidän jokaisen arjessa vahvasti mukana jo pienestä pitäen. Talousasioiden ymmärrys, taito suunnitella omaa talouttaan ja myös kokeilla arjessa niin virtuaalisesti kuin todellisuudessakin, antavat tärkeän opin elämän polulle. On hienoa, että niin alakoulussa kuin 9. luokalla siihen perehdytään syvällisemmin. Tämä on loistava esimerkki ja tapa saattaa suomalaisten talousasioiden hoitaminen vahvaan nousuun!, kommentoi Nordean Joensuun toimipaikan johtaja Jani Koivunen.

Uusi TATin Yrityskylä Yläkoulu tulee sijaitsemaan Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun tiloissa Joensuussa. Yhteistyö Suomen suurimman opettajankoulutuslaitoksen kanssa tarjoaa myös opiskelijoille mahdollisuuden ohjauskokemuksen kerryttämiseen Yrityskylässä. Koulujen ilmoittautuminen Yrityskylään alkaa pian.