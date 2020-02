Uusi teknologia mahdollistaa Naantalin Birgittakodissa helpommat ja tarkemmat tasapainotestaukset – teknologia käytössä myös ammattijääkiekkoilijoilla

Ikäihmisten tasapainon testaaminen on helpompaa ja nopeampaa uuden mobiilimittausteknologian ansiosta.

Naantalin Birgittakodissa on aloitettu testaamaan ikäihmisten tasapainoa uuden mobiilimittausteknologian avulla, jota on aiemmin hyödynnetty muun muassa ammattilaisjääkiekkoilijoiden kuntoutuksessa. Birgittakodin kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaat pilotoivat nyt ensimmäisinä ikäihmisinä Suomessa Ainone Balance -mittaussovellusta, joka antaa numeerista dataa tasapainon kehittymisestä.

Palvelukodin johtaja Katja Suuronen kertoo, että tasapainotestausta on tehty Birgittakodin kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaille aikaisemminkin. Aiemmin tasapainon kehittymisen seuraaminen on perustunut testeihin, jossa testin luotettavuuden takaa sama testaaja.

– Nyt uuden mittaussovelluksen ansiosta testaaminen on nopeampaa ja helpompaa, ja tuloksia on helpompi tulkita, Suuronen kertoo.

Pieni ja kevyt mittauslaite

Uutta tasapainotestauksiin Ainone Balance tuo nimenomaan mobiiliteknologialla; käytännössä tasapainotestaukset voidaan tehdä vain sykevyössä olevan liikeanturin ja tablettiin ladattavan sovelluksen avulla. Tuotteessa on hyödynnetty Suunnon avointa Movesense-anturimoduulia.

Ainonen toinen perustaja, fysiikkavalmentaja Jarmo Koivisto kertoo, että idea mobiilimittaukseen lähtikin siitä, kuinka vaikeaa ja epäkäytännöllistä tasapainotestaaminen aiemmin oli. Mittauslaitteet, kuten voimalevyt, ovat suuria, painavia ja kalliita.

Lähes neljä vuotta sitten Koivisto ja Ainonen toimitusjohtaja Matti Vartainen perustivat start-upin ja aloittivat tuotteen kehittämisen. Noin vuosi sitten Ainone Balance®, ammattilaisille tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite, tuli markkinoille.

– Laitetta voidaan hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin lisäksi esimerkiksi kuntoutumisen ja valmennuksen seurannassa. Se on ollut käytössä muun muassa SM- ja KHL-jääkiekkojoukkueilla, sanoo Koivisto, joka on tehnyt myös uraa fysiikkavalmentajana Jokereissa ja KHL-liigassa.

– Naantalin Birgittakodissa meillä on käynnissä ensimmäinen pilotti, jossa tuote on ikäihmisten käytössä. Naantali on tällaisen teknologian käyttöönotossa edelläkävijä, Koivisto toteaa.

Ikäihmisille uutta motivaatiota tasapainoharjoituksiin

Ainone Balance otettiin Birgittakodin kuntouttavassa päivätoiminnassa käyttöön joulukuussa. Mittauksia on tehty tähän mennessä noin 40. Sovellus kerää dataa, jonka avulla tasapainon kehittymistä voi seurata systemaattisesti pidemmällä aikavälillä.

– Tasapaino on aivan keskeinen tekijä toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämisessä. Numeerinen arvo helpottaa tasapainon kehittymisen arviointia. Kehityksen seuraaminen on kannustavaa omalle kuntoutukselle, Koivisto sanoo.

– Ennaltaehkäisy on meille kaiken A ja O. Tahdomme, että ikäihmiset pysyvät pidempään toimintakykyisenä kotona eikä tarvetta esimerkiksi ympärivuorokautiselle palveluasumiselle synny. Hyvä tasapaino ehkäisee esimerkiksi kaatumisia, jotka heikentävät merkittävästi ikääntyneen toimintakykyä, Suuronen kertoo.

Suurosen mukaan ikäihmiset ovat olleet hyvin innostuneita uudesta teknologiasta, ja tulosten seuranta motivoi harjoitteluun. Tasapainoa harjoitetaan Birgittakodissa edelleen tavalliseen tapaan muun muassa kuntosaliharjoittelun ja erilaisten tasapainoharjoitusten avulla.

– Ainone Balance antaa lukemat ja asiantuntijan eli esimerkiksi fysioterapeutin arvioitavaksi jää, mistä tulokset johtuvat ja miten tasapainoa voitaisiin ylläpitää tai parantaa, Koivisto sanoo.

Mittausteknologiaa pilotoidaan nyt Birgittakodin kuntouttavassa päivätoiminnassa, ja suunnitelmissa on lähiaikoina laajentaa käyttöä kotikuntoutuksen ikäihmisiin. Saatujen kokemusten perusteella voidaan jatkossa arvioida, voitaisiinko laite ottaa käyttöön laajemminkin Naantalissa lyhytaikaisessa kuntoutuksessa.