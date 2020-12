Uusi tiedejulkaisu Satasarvi tarjoaa kaivatun foorumin kansanmusiikin tutkimukselle

Ryhmänäyttely Cooking for the Apocalypse tutkii lajien välisiä suhteita kriisiaikana 20.11.2020 10:15:00 EET | Tiedote

Vuoden viimeinen näyttely Exhibition Laboratoryssa, 20.11.2020 yleisölle avautuva Cooking for the Apocalypse, tutkii lajien välisiä suhteita taiteen ja teknologian välityksellä. Taiteilija ja elokuvantekijä Jack Faberin kuratoimassa näyttelyssä on mukana teoksia kuudeltatoista kotimaiselta ja kansainväliseltä taiteilijalta, niiden joukossa videota, installaatioita, valokuvaa ja performanssia. Näyttelyn alaotsikko Interspecies Relations in Time of Crisis johdattaa ajattelemaan, kuinka nykyinen globaalien kriisien ja kiihtyneen kulutuksen aikakausi on vienyt ihmisen ja luonnon yhä etäämmälle toisistaan. Näyttely kysyy, ovatko ahdistus ja apatia ainoat tuntemamme suhtautumistavat, joiden avulla kykenemme reagoimaan etenevään ekokatastrofiin. Voisiko nykytaide tehdä muutakin kuin muistuttaa tragediasta tai surra? Entä mikä on kulttuuriteollisuuden osuus kriisin vahvistamisessa? Sen sijaan että tuijottaisimme nykyisten ja tulevien sukupuuttojen aiheuttamaan tyhjyyteen, näyttelyn teokset tar