Uusi tietokirja ristiretkistä vie henkeäsalpaavalle matkalle uskonnon, politiikan ja ihmisyyden ytimeen

Jaa

Tietokirjailija Aleksi Peura (FM) kuljettaa uutuuskirjassaan Uskon ritarit lukijan henkeäsalpaavalle matkalle ristiretkien alkulähteille.

Uskon ritarit -uutuuskirja perehdyttää keskiaikaisten sotaretkien tapahtumiin ja taustoihin, mutta todellisuudessa siinä puhutaan suuremmista asioista – viholliskuvista, uskonnollisesta sodankäynnistä, ihmisluonnosta ja nykypäivän koventuneesta vastakkainasettelusta. Teoksessa yhdistyvät koukuttavasti Aleksi Peuran syvä asiantuntemus sekä hänen kevyt, viihdyttävä ja vitsikäs kirjoitustyylinsä.

“Ristiretkillä on väliä, koska niitä vasten voimme peilata yleisinhimillistä taipumustamme jakaa maailma Meihin ja Niihin. Yksi nykymaailman suurista ja kuvitelluista vastakkainasetteluista on islamin ja kristillisen kulttuuripiirien välillä – niiden sivilisaatioklikkien, joita tavallisesti kutsutaan ”idäksi” ja ”länneksi”, Peura toteaa.

Kirja on paitsi katsaus historiaan, myös matkakirja. Aleksi Peura lähtee itsekin matkalle Jerusalemiin ristiretkeläisten jalanjäljissä, ja kuljettaa lukijaa taitavasti mukanaan kristinuskon pyhimpiin paikkoihin ja muinaisten seinäkaiverrusten ääreen.

Aleksi Peura (s. 1990) on helsinkiläinen tietokirjailija, toimittaja ja bibliofiili. Aleksin olkalaukusta löytyy usein puolentusinaa teosta keskiajan kirkkohistoriasta, yhteiskunnallisista ongelmakohdista tai fantasiamaailmojen valtapolitiikasta. Hän on aiemmin kirjoittanut teoksen Jumalan viholliset – Euroopan noitavainojen historiaa (Like, 2018).

Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Jukka Pitkäsen lukemana äänikirjana.

Kirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.8.2021

Painetut ja sähköiset arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

PDF-vedokset ja kirjailijan haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi