Uusi tietopankki avaa taloyhtiön kunnossapitovastuita

Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut ovat kestopuheenaihe taloyhtiöissä. Kuka maksaa kosteusvaurion korjauskustannukset? Saako rivitalopihalle rakentaa varaston? Kuka korvaa kadonneen avaimen? Kysymyksiä on loputtomasti. Vastaukset löytyvät nyt uudesta Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelusta (www.vastuunjako.fi).

Vastuunjako on yleinen kiistanaihe

Laissa määrätään osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuista periaatteessa melko yksiselitteisesti: Taloyhtiö vastaa rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien sekä yhteisten tilojen kunnossapidosta. Osakas vastaa taas huoneistonsa sisäosista, lukuun ottamatta yhtiön vastuulle kuuluvia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä.

Teoriassa jako on selvä, mutta arjessa asiat mutkistuvat, kun vastuita joudutaan tulkitsemaan lukemattomissa taloyhtiön vahinko- ja korjaustilanteissa.

”Yleisiä osakkaiden asunnoissa ilmeneviä vaurioita tai vikoja ovat esimerkiksi hanavuodot, kosteusvauriot, ikkuna- ja oviviat, seinähalkeamat, kylmät seinät ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat. Näiden kaikkien kohdalla törmätään herkästi vastuukysymyksiin”, kertoo Hemmo Päivärinne, joka työskentelee rakennuttamispäällikkönä Matinkylän Huolto Oy:ssä. Päivärinne on ollut asiantuntijana mukana laatimassa sisältöä uuteen Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalveluun.

Paljon päänvaivaa koituu esimerkiksi astian- tai pyykinpesukoneen aiheuttamista kosteusvaurioista sekä yleensä ottaen kylpyhuonekorjauksista ja muista huoneistoremonteista.

”Läheskään aina asianosaisille ei ole selvää, kenen vastuulle korjaaminen kuuluu ja kuka korjaukset maksaa”, Päivärinne huomauttaa.

Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelu auttaa ammattilaista arjessa

Osakkaan ja yhtiön kunnossapitovastuita selventää Kiinteistöliiton laatima Taloyhtiön vastuunjakotaulukko (Kiinteistöalan Kustannus Oy), jossa kiinteistön kunnossapitovastuut eritellään rakenne, osa ja laite kerrallaan. Suositusta on julkaistu vuosikymmenten ajan ja se toimii alalla yleisesti ohjenuorana. Myös Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelu pohjautuu kyseiseen suositukseen.

Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalveluun on koottu runsaasti syventävää tietoa vastuunjaosta ja kiinteistön kunnossapidosta, käytännön toimintaohjeita muun muassa vahinkotilanteisiin sekä paljon esimerkkitapauksia. Maksullinen palvelu päivittyy säännöllisesti ja toimii osoitteessa www.vastuunjako.fi.

”Lain kirjaimen ja Kiinteistöliiton suositusten noudattaminen vastuunjakokysymyksissä on tärkeää, jotta osakkaat tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisesti. Taloyhtiön vastuunjakotaulukko on tunnettava, mutta yhtä tärkeää on osata soveltaa periaatteita mitä moninaisempiin taloyhtiön arjessa vastaan tuleviin tilanteisiin. Se ei ole aina helppoa edes ammattilaisille. Verkkopalvelun isosta joukosta esimerkkitapauksia on mahdollista löytää myös omaa tilannetta muistuttava kysymys ja vastaus”, kertoo liiketoimintajohtaja Maria Kangasluoma Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä.

Palvelun esimerkkitapauksissa painotetaan juridisesti kestävän tulkinnan lisäksi käytännön toimintaohjeita taloyhtiön isännöitsijälle ja hallitukselle.

”Palvelusta löytyy runsaasti tietoa esimerkiksi kosteusvaurio- ja kylpyhuonekorjauksista ja siitä, kuka nuo korjaukset joutuu käytännössä kustantamaan”, Päivärinne mainitsee.

Turvaudu oikeaan tietoon

Taloyhtiössä noudatetaan asunto-osakeyhtiölain mukaista vastuunjakoa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty toisin. Lain määräykset taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuista on hyvä tuntea myös taloyhtiön hallituksessa.

”Kun taloyhtiön hallituksella on faktat hallussaan, voidaan välttyä monilta turhilta riidoilta. Myös viestien pallottelu esimerkiksi isännöitsijän kanssa vähentyy, kun kaikkea ei enää tarvitse kysyä häneltä”, Päivärinne huomauttaa.

Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelusta on helppo etsiä tietoa siitä, miten korjaus- ja kustannusvastuut jakautuvat käytännön ongelmatilanteissa. Palvelun esimerkkitapaukset ja ohjeet ovat alan asiantuntijoiden laatimia, ja niitä voidaan soveltaa taloyhtiössä sellaisenaan.

”Verkossa seikkailemalla löytää mitä erilaisimpia versioita ”Vastuunjakotaulukon” nimellä. Mielipiteitä jaetaan myös sosiaalisen median keskustelupalstoilla, jolloin vastuu jää usein lukijalle. Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelun käyttäjänä voi olla varma, että tieto perustuu alan parhaaseen asiantuntemukseen ja on Kiinteistöliiton linjan mukainen ja aina ajan tasalla”, Kangasluoma toteaa.

Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelu antaa selkeät vastaukset ja ohjeet kaikkiin taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuita koskeviin kysymyksiin. Helppokäyttöinen, jatkuvasti päivittyvä palvelu sisältää Kiinteistöliiton suosituksen taloyhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuun jaosta, paljon esimerkkitapauksia, asunnon 3D-mallin, josta vastuukohdat voi tarkistaa huonetiloittain, sekä tietopankin, jossa on monipuolisesti kunnossapitoon liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä. Palvelu on maksullinen ja se löytyy osoitteesta www.vastuunjako.fi.