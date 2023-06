Uusi toimitusjohtaja Svean maksupalveluissa

Konsta Karvisen irtisanouduttua ja jäädessä pois Svean palveluksesta pitkän ja menestyksekkään uran jälkeen, on hänen tilalleen tehtävään valittu KTM Tomas Lundqvist.

Sekä Konsta että Tomas siirtyivät Svean palvelukseen, kun Svea Bank osti Maksuturva-konsernin vuonna 2018. Muutamaa vuotta myöhemmin Maksuturva-konsernin yhtiöt muuttivat nimekseen Svea Payments Oy ja Svea Development Oy. Nyt tapahtuvalla toimitusjohtajamuutoksella maksupalveluyhtiöissä säilyy pitkän linjan jatkumo, kun toimitusjohtajana on jatkossakin jo Maksuturvan vuosilta mukana ollut osaaja.

Konstan kolmivuotinen toimitusjohtajakausi vei Svean maksupalveluliiketoimintaa merkittävästi eteenpäin, tuoden sen parhaat puolet saumattomaksi osaksi Svean palveluita ja liiketoimintaa Suomessa. Samalla Konsta on tuonut Svea Payments Oy:n ja Svea Development Oy:n osaavat ammattilaiset tiiviiksi osaksi Sveaa.

”Suuri kiitos Konstalle työpanoksesta ja maksupalveluyhtiöiden luotsaamisesta viimeisten kolmen vuoden aikana. Yhtiöiden toiminta on kehittynyt erinomaiseen suuntaan Konstan johdolla. Monia projekteja ja asioita on saatu merkittävästi eteenpäin, mutta yhtä tärkeänä asiana on entisen Maksuturvan ja sen porukan integroituminen osaksi Sveaa. Yhtiöissä on positiivinen vire ja henki – olen varma, että tämä jatkuu myös Tomaksen johdolla”, sanoo Svea Bankin maajohtaja Pasi Väre.

Tomaksen tuoma kokemus ja liiketoimintaymmärrys varmistavat maksupalveluyrityksen hyvän asiakaskokemuksen jatkuvuuden, mutta myös Konstan ajaman vahvaan kehittämiseen ja liiketoiminnan vahvistamiseen perustuvan strategian luontevan jatkumon.

”Kolmen vuoden matka toimitusjohtajan tehtävissä on pitänyt sisällään liiketoiminnan fokusointia, palvelukehitystä ja niin järjestelmien kuin ihmisten yhdistämistä. Kun syyskuussa siirryn toistaiseksi vapaaherraksi toteuttamaan omia henkilökohtaisia projektejani ja pitkäaikaisia haaveitani, teen sen erityisen hyvillä mielin Tomaksen ottaessa vastaan toimitusjohtajan viestikapulan”, Konsta kertoo.

Myös Tomas näkee omassa roolissan ensi sijassa jatkuvuuden, mutta pidemmällä tähtäimellä myös uusia kehityskulmia:

”On iso juttu saada vastuu Payments-yhtiöistä pitkäaikaisen kollegan jälkeen. Vastuu, mutta myös mahdollisuudet tuntuvat suurilta. Alku on toki uuteen rooliin orientoitumista ja nykyisten projektien jatkamista, mutta varmasti tulen tuomaan toimitusjohtajana myös uusia tuulia ja kehityskohtia”, Tomas sanoo.

Svea Payments Oy:n ja Svea Development Oy:n tulevaisuus näyttää yhtä valoisalta kuin ennenkin, kuten Pasi Svean maajohtajana kiteyttää:

”Molemmat herrat ovat erittäin asiantuntevia ammattilaisia – vaikka hyvän ja pidetyn johtajan lähtö on aina harmi, on myös hienoa nähdä ihmisten toteuttavan omia haaveitaan ja uusien johtajien nousevan kantamaan vastuuta. Haluan kiittää Konstaa menneistä vuosista sekä toivottaa Tomakselle onnea ja menestystä uudessa roolissa.”