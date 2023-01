Uusi tutkimus kertoo: helsinkiläisten suhtautuminen ulkoilmakonsertteihin muuttunut myönteisempään suuntaan

Vuonna 2022 Helsingissä järjestettiin jälleen useita ulkoilmakonsertteja eri puolilla kaupunkia. Asukaskyselyn tulosten perusteella vastanneista suurin osa kokee konserttien elävöittävän omaa kaupunginosaa, edistävän kaupungin, kaupan ja palveluiden taloutta sekä parantavan kaupungin mainetta. Edelliseen asukaskyselyyn (2018) verrattuna ulkoilmakonserttien järjestäminen nähtiin myönteisemmin ja häiritsevyys oli vähäisempää. Kyselyalueet poikkesivat käytettyjen konserttialueiden vuoksi vuoden 2018 kyselystä, mikä voi selittää osittain tuloksia.



Ulkoilmakonserttien aiheuttamat haitat kohdistuvat lieveilmiöihin, kuten alueiden roskaantumiseen, virtsaamiseen tapahtumapaikan ympäristössä, julkiseen päihteiden käyttöön ja yleiseen metelöintiin. Konserttien meluhaitat korostuivat niiden tapahtuma-alueiden ympäristössä, jossa on asutusta lähellä konserttipaikkaa ja häiritsee vastausten perusteella eniten nukkumista ja rentoutumista.



Vastaajista 33 % ei kokenut konserttialueelta kuuluvaa melua lainkaan häiritsevänä, mikä oli noussut vuoteen 2018 verrattuna ja vain 6 % koki melun äärimmäisen häiritsevänä, mikä oli kuitenkin isompi joukko, kuin 2018 (3 %). Vähiten melusta aiheutuvia häiriöitä koetaan Tokoinrannassa ja eniten Olympiastadionin ja Suvilahden alueilla. Ulkoilmakonserttien melun häiritsevyys on kuitenkin vähäisempää kuin vuoden 2018 kyselyn mukaan ja vastaavat vuoden 2015 tuloksia.



Ulkoilmakonsertteja voisi vastausten perusteella järjestää enemmän Tokoinrannassa (59 % kannatti), Kaisaniemessä (57 %), Suvilahdessa (56 %) ja Olympiastadionilla (51 %) ja vastanneista 36 % katsoi, että joka toinen viikonloppu on sopiva väli konserteille. Vastanneista kaksi kolmasosaa katsoi, että ulkoilmakonserttien tulisi päättyä viimeistään kello 24 viikonloppuisin (pe ja la) ja viimeistään kello 23 muina päivinä. Ulkoilmakonsertit häiritsivät nukkumista noin puolella vastaajista.



Kyselyalueet kattoivat kunkin tapahtuma‐alueen lähiympäristön asunnot kaikissa niissä ilmansuunnissa, joissa asuntoja on, ja joihin melu pääsee leviämään esteettä. Vastaajat edustivat siten helsinkiläisiä, joille ulkoilmakonserteista arvioitiin olevan enemmän häiriötä kuin kaupunkilaisille keskimäärin.



Kysely toteutettiin loka‐marraskuussa 2022 ja kohdistettiin vuoden 2022 kesäkauteen, sillä koronapandemian vuoksi ulkoilmakonsertteja ei juurikaan järjestetty vuosina 2020 ja 2021. Otoksen koko oli noin 2800 henkilöä. Tiedonkeruumenetelmänä olivat kirje- ja internet-kyselyt. Vastauksia saatiin kaikkiaan noin 800. Vastausaktiivisuus oli noin 30 prosenttia, mitä voidaan pitää kyselytutkimukselle hyvänä tuloksena. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperisella lomakkeella tai sähköisesti, ja sähköisessä kyselyssä vastauskielivaihtoehtona oli suomen ja ruotsin lisäksi myös englanti.