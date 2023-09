Uusi työkalu paljastaa datakeskuksien hiilipäästöt ja kumppaneiden epäsuorat ympäristövaikutukset

Break Sokos Hotel Bomba laajenee – energiatehokkuus nousuun Schneider Electricin ratkaisuilla 21.8.2023 08:03:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Break Sokos Hotel Bombassa toteutetaan laaja uudistusprojekti. Kylpylähotelliin rakennetaan uusi 92-huoneinen ja viisikerroksinen hotellisiipi. Schneider Electric on valittu mukaan Sokos Hotel Bomban laajennusprojektiin toimittamaan hotelliin kiinteistöhallintajärjestelmä ja huonesäätimet. Niiden avulla voidaan säätää esimerkiksi huoneiden lämmitystä, jäähdytystä ja puhallinnopeutta tarpeen mukaisesti ja energiatehokkaasti. Schneider Electric on toiminut Pohjois-Karjalan Osuuskaupan yhteistyökumppanina kymmenien vuosien ajan ja toteuttanut PKO:lle useita hankkeita. Tiedote, 21.8.2023: Break Sokos Hotel Bomba on Nurmeksessa perinteikkään karjalaiskylän vierellä sijaitseva kylpylähotelli, jonka yhteyteen toteutetaan viisikerroksinen laajennusosa. Uudisrakennuksen on määrä valmistua kesällä 2024.Uudisrakennukseen tulee 92 uutta huonetta, ravintola ja kokoustiloja. Bomban alueen matkailu on kehittynyt ja nostanut suosiotaan viime vuosina runsaasti, ja kylpy