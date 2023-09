Uusi työpaikkasivusto on avattu Hyvinkään kaupungin verkkosivuille

Hyvinkään kaupungin verkkosivuille on avattu Töihin Hyvinkäälle -osio, jossa paikalliset yritykset voivat ilmoittaa työpaikoistaan. Sivuston tarkoitus on auttaa työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan; palvelu on maksuton. Töihin Hyvinkäälle tarjoaa myös hyviä vinkkejä koulutukseen, yrittäjyyteen ja työntekemiseen.

Töihin Hyvinkäälle -sivusto on juuri avattu. Kuva Reka kaapelilta. Kuva: Teemu Heikkilä.

”Kaupunki ja työllisyyspalvelut haluaa uuden kanavan avulla tukea tärkeää elinvoimatyötä, jota yritykset Hyvinkäällä tekevät. Uudella sivustolla palvellaan sekä hyvinkääläisiä yrittäjiä ja työnhakijoita, sillä nyt kaupunki tarjoaa paikallisen kanavan, jossa yritykset pääsevät matalalla kynnyksellä, veloituksetta ja omilla sanoillaan kontaktoimaan työnhakijoita. Toisaalta työtä etsivät löytävät nyt yhdestä paikasta Hyvinkään avoimia työpaikkoja”, elinkeinopäällikkö Jyrki Käki kommentoi. Vastaavia sivustoja on toteutettu muutamissa kaupungeissa, joilta saadut kokemukset rohkaisivat Hyvinkään kaupunkia ottamaan uuden kanavan käyttöön. Töihin Hyvinkäälle -osio täydentää hyvin Business Hyvinkään tarjontaa. Osaavan työvoiman löytäminen on useilla aloilla haastavaa ja kaikki toimenpiteet, joilla edistetään asiaa, ovat kokeilemisen arvoisia. Lähtökohtaisesti sivuston työpaikat ja työnantajat ovat hyvinkääläisiä. Hallinnolliset rajat eivät kuitenkaan ole este työvoiman, asiakkaiden, tavaroiden tai ideoiden liikkumiselle, joten mukaan mahtuu myös naapureiden yrityksiä ja tekijöitä. Kokonaisuuden kannalta tärkeintä on, että työ ja tekijät kohtaavat. ”Toivomme, että sivusto tulisi aktiivikäyttöön, jotta saisimme luotua mahdollisimman monia kohtaamisia. Uskomme, että sen avulla syntyy työsuhteita ja että hyvinkääläiset yritykset löytävät osaavia ja motivoituneita tekijöitä”, työllisyyspäällikkö Aki Leinonen kuvailee. Maksuttoman, kuvallisen ilmoituksen voi jättää kätevästi: https://www.hyvinkaa.fi/toihinhyvinkaalle

