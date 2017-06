Uusi työterveyshuoltoyhtiö, Maresan Oy merenkulkua palvelemaan

MERIMIESELÄKEKASSA: Kutsu tiedotustilaisuuteen 9.10.2015 15:52 | Kutsu

Aika torstai 15.10.2015 klo 10.00 - 11.30 Paikka Bryggman-sali, Turun Linna, Linnankatu 80, Turku Turun linnan naapuriin on suunnitteilla uusi vetovoimainen asuinalue ”Harppuunakortteli”. Korttelin rakennuttajana toimii Merimieseläkekassa. Harppuunakorttelilla on moniulotteinen ja polveileva historia. Se on ollut osa Linnanfälttiä, joka palveli Turun linnan toimintoja 1880-luvulle saakka. Alueen koko on 3 hehtaaria ja kortteliin rakennetaan uusia asuntoja n. 600 asukkaalle. Kortteliin tulee myös liike- ja toimistotiloja. Tervetuloa tutustumaan korttelialueen rakentamissuunnitelmiin. Ohjelma 10.00 Avaus - toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa 10.10 Linnanfältin tarinaa - Turun Linnan opas Hilkka Kauppinen 10.30 Rakennusprojektin esittely - projektipäällikkö Matti Jokinen, Merimieseläkekassa 11.00 Virtuaalinen matka Harppuunakortteliin 11.30 Tilaisuus päättyy Tilaisuudessa brunssitarjoilu klo