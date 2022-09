Uusi ulkoilureitti Ojalan ja Lamminrahkan väliselle metsäalueelle on avattu

Uudistettu ulkoilureitin linjaus on osa seudullista Tampereen ja Kangasalan välistä Kauppi-Kyötikkälä-Kirkkoharju-ulkoilureittiä, joka yhdistää toisiinsa Kangasalan ja Itä-Tampereen ulkoilu- ja latureitit. Reitti korvaa nykyisen, Lamminrahkan alueella voimalinjan alla kulkevan reitin, joka jää toistaiseksi pois käytöstä.

Uusi rakennettu ulkoilureitin linjaus on noin 2,2 km pitkä ja kulkee Kangasalan kaupungin mailla. Reitti mukailee luonnollisia maankorkeuksia, mutta reitillä on yksi ylikulkukäytävä (Hikipingonsilta), joka kulkee Ojala-Lamminrahkan pääkadun, Mossin puistokadun ylitse. Silta on puurakenteineen ja toimii samalla maamerkkinä Ojalan suunnasta Lamminrahkaan tultaessa.

Ulkoilureitti soveltuu esimerkiksi kesällä kävelyyn, juoksuun ja pyöräilyyn sekä talvella hiihtoon. Ulkoilureittiä ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoille. Uuden reitin myötä ulkoilureitin laatutaso paranee: reitillä mahtuu hiihtämään perinteistä kumpaankin suuntaan sekä hiihtämään vapaalla hiihtotavalla keskiosalla. Reitille tulee vuoden loppuun mennessä myös valaistus.

Reitti on Tampereen ja Kangasalan yhteishanke, jonka toteutuksesta on sovittu kaupunkien välisessä Ojala-Lamminrahkan toimeenpanosuunnitelmassa. Kaupungit ovat maksaneet reitin toteutuksen puoliksi.