Uusi vastuullinen vaihtoehto S-Pankin passiivisten rahastojen valikoimaan

Tänään markkinoille tuotavan FIM Passiivinen USA ESG -rahaston avulla on mahdollista tavoitella kustannustehokkaasti maailman suurimpien osakemarkkinoiden tuottoa. Tyypillinen indeksirahasto sijoittaa passiivisesti mutta ei huomioi sijoituskohteidensa vastuullisuutta. Myös uusi rahasto sijoittaa passiivisesti. Se ei ole kuitenkaan indeksirahasto, vaan noudattaa kattavasti vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuuden huomioinnilla on vaikutusta erityisesti Yhdysvalloissa, jossa suosittuihin osakeindekseihin mahtuu runsaasti yrityksiä, joiden vastuullisuudessa olisi parannettavaa.

S-Pankki kasvattaa passiivisesti sijoittavien rahastojen valikoimaansa. Kustannustehokas FIM Passiivinen USA ESG -osakerahasto yhdistää kaksi finanssialaa viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten muuttanutta trendiä: passiivisen ja vastuullisen sijoittamisen.

Kyseessä on S-Pankin toinen rahasto, joka noudattaa passiivisen sijoittamisen ohella vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Passiiviset rahastot tavoittelevat markkinoiden keskimääräistä tuottoa.

S-Pankin sijoitusjohtajan Mika Leskisen mukaan uudentyyppistä ajattelua tarvitaan myös passiivisissa tuotteissa.

”Tyypillinen indeksirahasto ei kiinnitä huomiota yhtiöiden vastuullisuuteen. Vastuullisuus kuitenkin kiinnostaa yhä useampia sijoittajia ja haluamme tarjota myös heille tuotteen, jolla sijoittaa passiivisesti ja kustannustehokkaasti Yhdysvaltojen osakemarkkinoille”, Leskinen kertoo.

Muiden S-Pankki- ja FIM-rahastojen tapaan FIM Passiivinen USA ESG -osakerahasto noudattaa kattavia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto ei tee suoria sijoituksia esimerkiksi ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yhtiöihin. Rahasto ei myöskään sijoita tupakkaa valmistaviin yhtiöihin.

FIM Passiivinen USA ESG on uusin tulokas Vastuullisuus Plus -rahastoperheeseen. Rahastoperhe koostuu viidestä* rahastosta, joissa vastuullisuus on viety vielä S-Pankki- ja FIM-rahastojen yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita pidemmälle.

Rahaston vuotuiset juoksevat kustannukset ovat 0,49 %. Tämä tekee rahastosta edullisen vaihtoehdoin aloittaa vastuullinen sijoittaminen. Rahaston vertailuindeksinä käytetään MSCI USA Net Total Return -indeksiä, joka kuvaa yhdysvaltalaisissa pörsseissä listattujen suurten ja keskikokoisten yhtiöiden osakkeiden keskimääräistä arvonkehitystä.

* FIM European HY ESG, FIM IG Green ESG, FIM Kehittyvät Markkinat ESG ja FIM Passiivinen Eurooppa ESG, FIM Passiivinen USA ESG