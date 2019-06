Uusi verkkojulkaisu tarjoaa laajan kuvan Helsingin tilasta ja kehityksestä

Helsinki on riippuvainen muissa kunnissa asuvasta työvoimasta 20.6.2019 10:40:19 EEST | Tiedote

Helsingin ammattirakenne poikkeaa muusta Suomesta. Ammatillista erikoistumista on varsinkin Helsingin elinkeinorakenteelle tyypillisillä aloilla, kuten viestintä- ja kulttuuriammateissa sekä laki- ja rahoitusaloilla. 30 prosenttia Helsingin työllisistä on erityisasiantuntijoita. Helsingissä on samalla merkittäviä alueiden välisiä eroja työpaikkavaltaisuudessa ja ammattirakenteessa.