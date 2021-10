Uusi vesienhoitoverkosto käynnistyy eteläisellä Pirkanmaalla

Vesienhoitoverkoston ensimmäisen tapaaminen järjestetään etäyhteydellä tiistaina 9. marraskuuta klo 17–19.30. Mukaan ovat tervetulleita kaikki alueen vesien tilasta ja vesien kunnostamisesta kiinnostuneet - niin yhdistykset, järjestöt kuin alueen asukkaat ja mökkeilijätkin.

- Toivomme, että ihmiset lähtisivät matalalla kynnyksellä mukaan verkoston toimintaan. Vesien hoidossa kaikkien panos on tärkeä! kannustaa vesienhoidon suunnittelija Kati Ojala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hankealue on rajattu vesistöjen valuma-alueita noudatellen ja se ulottuu seitsemän kunnan alueelle: mukana on vesistöjä Lempäälän, Vesilahden, Akaan, Valkeakosken, Urjalan, Pirkkalan ja Nokian kunnista.

Ideoidaan toimintaa yhdessä

Ensimmäisessä tapaamisessa esitellään verkoston perustamisen taustoja, kerrotaan alueen vesien tilasta ja suunnitellaan verkoston toimintaa pienryhmissä työpajahengessä.

- Haluamme kysyä alueen asukkailta ja toimijoilta, mitä he toivoisivat verkostolta saavansa ja miten yhdessä voitaisiin parhaiten edistää vesienhoidon tavoitteiden toteutumista käytännössä. Verkoston toiminnasta kannattaa vinkata myös tutuille! Ojala sanoo.

Ilmoittautuminen 1.11. mennessä

Tapahtumaan ilmoittautuminen on käynnissä. Ilmoittautumisia pyydetään 1.11. mennessä.

Vesienhoitoverkoston tarkoituksena on löytää aktiivisia toimijoita, luoda uutta alueellista yhteistyötä eri toimijoiden välille sekä paikantaa uusia mahdollisia kunnostuskohteita.

Hankkeen tavoitteena on edistää Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumista alueella. Toimenpideohjelmat laaditaan kuusivuotiskausittain, ja uusi kausi on käynnistymässä ensi vuonna. Verkoston tarkoitus on myös tehostaa tietojen ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä.