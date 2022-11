Uusi vetytalouden koulutuskokonaisuus alkaa – FITech-verkostoyliopisto sai rahoituksen koulutuksen järjestämiseen

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) on myöntänyt FITech-verkostoyliopistolle 1,5 miljoonan euron rahoituksen vetytalouskoulutuksen järjestämiseen. Koulutushanketta koordinoi Aalto-yliopisto, ja koulutuksen valmistelusta ja toteutuksesta vastaavat FITech-verkoston yliopistot yhdessä.

Vedyllä on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä eli siirtymisessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Vetytalouteen liittyvä koulutus on Suomessa tällä hetkellä hajautettuna eri koulutusohjelmiin ja yksittäisiin kursseihin tai niiden osiin. Tämän hankkeen tavoitteena on järjestää kokonaisuus, joka kokoaa yhteen tähän asti hajallaan olevan koulutustarjonnan.

Koulutuksen kohderyhmänä on erityisesti kansallisen vetyklusterin jäsenyritysten henkilöstö. Vetyklusteri on osallistunut tiiviisti kokonaisuuden suunnitteluun selvittämällä jäsenyritystensä vetytalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tki-toiminnan painopisteitä. Kansallisessa vetyklusterissa on mukana yli 60 yritystä ja kuusi toimialaliittoa.

Koulutus on kuitenkin avoin ja sopii muillekin yrityksille, kohderyhmille ja toimijoille, kuten päättäjille sekä opiskelijoille.

”Valmisteilla oleva koulutus vastaa paitsi vetytalouden yritysten henkilöstön myös tutkinto-opiskelijoiden ja laajemmin yhteiskunnan eri toimijoiden osaamistarpeisiin. Energiajärjestelmän murros on niin tärkeä asia, että uskon monen päättäjänkin hyötyvän koulutuksesta”, sanoo Teknologiateollisuuden EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikka-asioiden päällikkö Mervi Karikorpi.

Johdantokurssilta vaativampiin aiheisiin, haku opintoihin FITechin kautta

Noin 20–40 opintopisteen laajuinen, englanninkielinen koulutuskokonaisuus muodostuu vetytalouteen perehdyttävästä laaja-alaisesta johdantokurssista ja useammasta valinnaisesta jatkokurssista. Johdantokurssi tulee haettavaksi FITechin verkkosivuille (fitech.io) vielä loppuvuoden aikana. Opiskelun voi aloittaa tammikuussa 2023. Vetytalouden koulutus toteutetaan suureksi osaksi verkko-opintoina.

Koulutusta pilotoidaan vuoden 2024 loppuun asti. Pilottivaiheen aikana valmistellaan toimet vetytalouden koulutuksen juurruttumiseksi osaksi yliopistojen tutkinto- ja täydennyskoulutusta.

* * *

Aalto-yliopiston koordinoima FITech-verkosto tarjoaa valikoituja opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Opinnot ovat avoimia ja maksuttomia kaikille suomalaisille ja Suomessa vakituisesti asuville. FITech-verkostoyliopiston perustajajäseniä ovat yliopistojen lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan Akateemiset TEK ry.